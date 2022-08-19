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Три муниципалитета региона стали победителями Шестого Всероссийского конкурса благоустройства

19 августа 2022 14:47
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Третий раз федеральную финансовую поддержку получает город Кинель.

В Тамбове 18 августа в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений. Среда для жизни: свой дом» состоялось награждение победителей Шестого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Три города Самарской области получили гранты на реализацию своих проектов. Конкурс проводится по инициативе Президента страны Владимира Путина в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Третий раз федеральную финансовую поддержку получает город Кинель. Он продолжает реализацию концепции «Кинель – город чистых озер». И на этот раз конкурсный отбор прошел проект благоустройства территорий у железнодорожного моста «Север и юг. Привокзальные площади». 

«Это большая радость для нас и большая гордость. Уже третий проект получает признание на федеральном уровне и финансовую поддержку. Первым был проект по благоустройству сквера на озере Ладное. Сейчас это очень популярное место отдыха горожан. Не меньшим успехом пользуется сквер у озера Крымское, который был практически с нуля построен в 2021 году. Теперь масштабное благоустройство ждут привокзальные площади по обе стороны пешеходного моста, соединяющего северную и южную сторону Кинеля. Проект разработан с учетом исторических и географических особенностей территории при активном участии жителей города», - прокомментировал глава городского округа Кинель Александр Прокудин. 

Также третий грант на реализацию мечты получил Октябрьск. Ранее на территории города были благоустроены набережная и парк Поколений. На этот раз изменения ждут пешеходную зону вдоль ул. 3-го Октября, которая станет Александровской аллеей. 

«Даже и сомневались в победе! Два без третьего не бывает! Благодаря этой победе в нашем городе появится не просто еще одно благоустроенное и комфортное пространство, это дань памяти и уважения защитникам Александровского моста! Огромное спасибо всем, кто проектировал, кто создавал этот проект!», – комментируют в соцсетях жители Октябрьска.

Новокуйбышевск впервые стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства. Будет реализован проект «Парк Дубки - источник энергии».  «Теперь в парке «Дубки» будет создано современное и комфортное пространство для досуга, творчества и спорта, – рассказал глава города Сергей Марков. – На пути к победе мы проделали огромную работу. Благодарю всех, кто причастен к созданию проекта. Это настоящий успех!»

Для малых городов страны Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды – это хороший шанс изменить свои пространства к лучшему. С каждым годом претендентов на получение федеральной помощи становится все больше. Приветствуя участников форума в Тамбове, Председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что конкурс стал очень востребованный, и Президент страны Владимир Путин поддержал увеличение финансирования конкурса со следующего года в два раза – до 20 млрд рублей. Это увеличит количество вовлеченных в конкурс городов, больше проектов будет реализовано, а значит и больше территорий будет благоустроено.

«Это уже шестой конкурс проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С 2018 года, с начала проведения первого конкурса, всего порядка 2000 проектов из 83 субъектов было заявлено. Отобрано большое количество проектов. И в отборе активное участие принимают жители. В этом году поступило 280 заявок из 75 регионов. Ряд регионов подготовились системно, и от них сразу несколько городов заявились. Большое количество от Свердловской и Московской областей. Победителями стали 160 проектов. Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 млн рублей», – прокомментировал итоги конкурса вице-премьер Правительства Марат Хуснуллин.

Напомним, что благодаря победе во Всероссийском конкурсе и активному участию жителей Самарской области уже 10 проектов стали победителями, 8 из них претворены в жизнь, два – реализуются в этом году. 

За последние три года в Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено почти 1000 дворовых и более 500 общественных территорий. Активная работа по преображению городских пространств ведется под личным контролем главы региона Дмитрия Азарова.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

                                        

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