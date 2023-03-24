Три компании Самарской области победили в федеральном финале Национальной премии «Бизнес-успех»

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В четверг, 23 марта, в Москве прошел федеральный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Самарскую область на нем представили победители регионального этапа. Событие состоялось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, региональный этап премии состоялся в декабре 2022 года, в рамках итогового предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Время новых решений». Победителей определили в восьми номинациях, все они получили «Золотые домкраты» и путёвку на финал премии в Москву.

По итогам федерального отбора в финал прошли четыре региональных компании. В результате финальной защиты проектов самарские предприятия стали победителями в 3-х из 12 номинаций конкурса!

Организаторы федерального этапа отметили Самарскую область как регион, в котором предприниматели подали наибольшее количество заявок на участие в региональном этапе премии – более 300. Это абсолютный рекорд по количеству поданных заявок по всем региональным этапам премии в 2022 году.

«В Самарской области создано активное бизнес-сообщество, с которым мы находимся в постоянном диалоге: проводим регулярные встречи, пленарные сессии на площадках форумов, находим совместные решения на самые разные вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы рады, что успешные и яркие примеры самарского бизнеса получили высокие оценки на федеральном уровне. И мы продолжим поддерживать проекты наших предпринимателей. Вся работа команды областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова направлена на создание лучших условий для ведения бизнеса на самарской земле».

Центр здоровья и отдыха «Волжские термы» из Новокуйбышевска признан лучшим в номинации «Здоровый образ жизни». Открытый в 2021 году, центр уже стал местом притяжения жителей и гостей региона. Сегодня компания планирует строительство второй очереди комплекса.

Награду из рук организаторов получила коммерческий директор компании Яна Пигачева. «Мы взяли главную победу в номинации «ЗОЖ»! Проект «Волжские термы» победил! Спасибо организаторам, спасибо региональному минэкономразвития, что мы вышли в финал, побывали на обучении, полезных семинарах и экскурсиях. И в результате стали лучшими!», - поделилась эмоциями от победы Яна Пигачева.

В номинации «Сельский бизнес» победила предпринимательница Антонина Касаткина из села Муранка Шигонского района. Вместе с сыновьями они развивают семейный агрохолдинг. А в ближайших планах семьи Касаткиных – создание туристического комплекса.

«Большое спасибо организаторам этого мероприятия, моей семьей за поддержку, нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову – он очень много внимания уделяет нам, сельским предпринимателям, - отметила Антонина Касаткина на главной сцене премии. – Мы делаем все, чтобы люди, молодежь оставались в селе, на земле, чтобы работали и жили в нормальных условиях».

Еще одним победителем из Самарской области стал тольяттинский завод «Автотрансформатор». Предприятие с 2005 года выпускает комплектующие для силовых и распределительных трансформаторов. Завод получил премию «Бизнес-Успех» в номинации «Экспортный бизнес».

«К этому шел весь наш завод своим трудом, поэтому спасибо большое всей нашей команде! Мы благодарны министерству экономического развития региона за то, что дает возможность реализовывать себя, демонстрировать успехи предприятий, чтобы о нас узнали и услышали», - отметила представитель завода Ирина Бутахина.

Премия «Бизнес-Успех» - совместный федеральный проект Агентства стратегических инициатив, «ОПОРЫ РОССИИ», Корпорации МСП и Общественной Палаты РФ, направленный на развитие малого бизнеса в регионах России.

Фото: департамент информационной политики СО