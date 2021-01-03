Три человека погибли при падении самолета на жилой дом в США

211

Три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в американском штате Мичиган, передают "Известия". Об этом со ссылкой на заявление шерифа округа Майка Бушара сообщил телеканал Fox 2 в субботу, 2 декабря.

По предварительным данным, в результате крушения погибли пилот самолета и два пассажира. При этом среди жильцов дома пострадавших нет, они успели покинуть здание.

Власти штата продолжают расследование произошедшего. Имена погибших пока не раскрываются.

Фото: twitter.com/midmichigannow/"Известия"