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Треть жителей Самары покупает больше товаров в период ноябрьских распродаж

30 октября 2024 13:11
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Треть жителей Самары покупает больше товаров в период ноябрьских распродаж

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров опросили 10 000 россиян, чтобы понять их отношение к Всемирному дню шопинга 11 ноября и Черной пятнице. В среднем жители Самары готовятся потратить на ноябрьских распродажах более 17 тысяч рублей. Также выяснилось, что жители Самары, у которых меняется потребительская корзина в период распродаж, узнают о сезонных скидках из рекламы на маркетплейсах и классифайдах (59%), в соцсетях (56%) и на ТВ (44%).

В период ноябрьских распродаж больше обычного покупают жители России в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет. Так, 40% и 39% респондентов соответственно заявили, что во время осенних акций число их покупок растет по сравнению с другими сезонами. Похожий тренд наблюдается и среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет: 34% отметили рост покупательской активности во время Всемирного дня шоппинга (11.11) и Черной пятницы. Около 30% россиян, которые закупаются на осенних распродажах больше обычного, приобретают товары на классифайдах и маркетплейсах.

«Классифайды — уникальная площадка, поскольку здесь в распродажах участвуют не только магазины, но и обычные пользователи. Во время акций можно получить больше внимания аудитории, что помогает быстрее продавать: в среднем товары в период крупных распродаж, таких как “Хватамба” на Авито, получают до 44% больше просмотров и контактов. В июньской кампании участие приняли почти полмиллиона продавцов, которые предлагали порядка 11 млн различных товаров. Ожидаем, что в ноябрьской акции количество участников станет еще больше», – рассказывает руководитель категории Lifestyle в Авито Никита Шашкевич.

Несмотря на популярность Всемирного дня шопинга и Черной пятницы, больше половины жителей Самары (65%) не готовятся к ним заранее. Лишь 26% составляют список нужных товаров, а 14% выделяют на покупки определенный бюджет. Около 34% самарцев рассматривают сумму до 10 тыс. рублей, 10% — до 20 тысяч рублей, а 19% — до 30 тыс. рублей. 

На распродажах каждый третий житель Самары (36%) покупает подарки на новогодние праздники, 32% — одежду и обувь, 22% — товары для красоты и здоровья, 15% — принадлежности для хобби, 14% — бытовую технику и электронику.

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