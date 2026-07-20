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Треть жителей Самарской области за год потратила свыше 100 тыс. рублей на помощь близким

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Треть жителей Самарской области за год потратила свыше 100 тыс. рублей на помощь близким

 Каждый десятый (11%) житель Самарской области за последний год потратил на помощь близким до 100 тысяч рублей, треть (33%) – превысила эту сумму. При этом 41% опрошенных финансово поддерживают родственников без каких-либо условий, и лишь 7% ни при каких обстоятельствах не дают в долг. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс Страхование (MOEX:RENI).

Согласно результатам опроса*, чаще всего в финансовой помощи нуждаются родители (36%), коллеги (18%), дети, братья и сестры (по 14%). Более половины (52%) опрошенных в Самарской области при этом готовы делиться бюджетом безвозмездно, 22% – в долг на неопределенное время, а каждый пятый (22%) готов помочь только при условии, что деньги будут возвращены в обозначенный срок. Почти треть (30%) опрошенных готовы единоразово выделить на помощь близким не более 50 тыс. рублей, 15% – от 50 до 100 тыс. рублей, а треть (33%) согласна при необходимости отдать на это все свои накопления.

Лишь 15% жителей Самарской области отказывали близким в финансовой поддержке за последние два года, 44% сообщили, что им пришлось помочь родным 1–2 раза, а 22% регулярно поддерживали деньгами друзей или родственников. Среди тех, кто в течение последнего года оказывал финансовую помощь близким, половина (50%) потратила на это не более 50 тыс. рублей, 11% – от 50 до 100 тыс. рублей, 28% – от 100 до 200 тыс. рублей и 6% – более 500 тыс. рублей.

Жители Самарской области согласны помогать близким далеко не в каждой ситуации – 41% готовы выделить деньги только в том случае, если поймут, что человек действительно не справится с проблемой без их участия, а 11% готовы помочь исключительно в ситуации, которая угрожает жизни и здоровью родных. Кроме того, 72% всех респондентов категорически не желают помогать с решением проблем, связанных с азартными играми или другими зависимостями, 64% откажут должникам, которые уже брали, но так и не вернули деньги, еще 64% – если человек просит деньги лишь для того, чтобы сохранить привычный уровень комфорта.

«Страхование способно закрыть множество рисков серьезных проблем с деньгами у близких: от полиса онкострахования для родителей-пенсионеров (такая программа стоит от 2 тыс. рублей в год) до страхования ребенка-спортсмена от несчастных случаев. Самая банальная причина срочного поиска денег – неожиданный диагноз или травма, с суммами на лечение не из тех, что можно за неделю собрать по знакомым», – комментирует управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Из тех, кто в любом случае отказал бы близким в помощи, большинство (46%) просто не имеют для этого финансовой возможности, а каждый третий (38%) убежден, что взрослый человек должен сам решать свои проблемы. Еще 17% предпочитают вместо денег давать советы или помогать с поиском работы.

*Опрос проведен в июне 2026 года методом онлайн-анкетирования среди 1,7 тыс. россиян, в том числе из Самарской области

Теги: Опрос

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