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При поиске новой работы 51% самарцев предпочитают действовать без посторонней помощи

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При поиске новой работы 51% самарцев предпочитают действовать без посторонней помощи

В SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.


На кого готовы положиться соискатели при поиске работы? 25% рассчитывают на друзей и приятелей, 13% — на коллег, 10% — на родителей, по 9% — на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники (6%), бывшее руководство (4%) и одноклассники (2%). 51% самарцев при поиске работы полагаются только на себя.

Мужчины чаще рассчитывают на коллег, родителей и родственников, однокурсников, и одноклассников. Горожанки же, напротив, больше доверяют бывшему начальству и чаще рассчитывают только на собственные силы.

Чем моложе респонденты, тем шире круг потенциальных помощников. Среди участников опроса до 35 лет на друзей готовы положиться 31%, на коллег — 15%, на родителей — 16%, на вторую половину — 10%. 60% респондентов 45+ уверены, что с трудоустройством они лучше всего справятся сами (среди молодежи до 35 лет такого мнения придерживаются 44%).

Чтобы найти новое место работы, обладатели высшего образования чаще обращаются к друзьям (32%), коллегам (14%) и одноклассникам (2%), чем выпускники колледжей (21, 11 и 1% соответственно). Опрошенные со средним профессиональным образованием чаще надеются на помощь родителей и однокурсников, полагаются только на собственные силы они тоже чаще.

 

В вопросе трудоустройства граждане с доходом до 100 тысяч рублей чаще рассчитывают на родителей, других родственников и супругов, чем те, кто зарабатывает больше. Опрошенные с зарплатой от 100 до 150 тысяч чаще полагаются на помощь однокурсников, а горожане, зарабатывающие от 150 тысяч, больше рассчитывают на друзей, коллег, а также бывшее руководство.
 

Время проведения: 8—10 июля 2026 года

Теги: Опрос

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