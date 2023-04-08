Тотальный диктант 8 апреля написали жители 700 городов из 43 государств

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Сегодня, 8 апреля, по всему миру прошёл Тотальный диктант, пишет Лайф. В акции приняли участие жители 700 городов из 43 государств. Как уточняет ТАСС, впервые его написали в зоопарке в Ростовской области, на металлургических заводах Урала, а также в Кенозерском национальном парке в Архангельской области и в доме драматурга Евгения Шварца в Майкопе.

Главная площадка акции этого года была организована на Демидовском железоделательном заводе в Нижнем Тагиле, столице диктанта этого года, сообщает "РГ". Там текст читал Василий Авченко - журналист, писатель, любитель истории и природы Дальнего Востока, - посвятив его автору книги "Дерсу Узала", путешественнику, этнографу, писателю Владимиру Арсеньеву. Почему выбрал именно его? Авченко объяснил "РГ" так:

"Тотальный диктант" - акция просветительская, и мне хотелось, чтобы это была не только проверка грамотности как таковая, чтобы текст нес какое-то важное интересное послание. Если кто-то после диктанта захочет открыть для себя прозу Владимира Арсеньева или перечитать его - буду считать свою задачу выполненной.

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