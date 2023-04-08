Я нашел ошибку
Главные новости:
Главная площадка акции этого года была организована на Демидовском железоделательном заводе в Нижнем Тагиле, столице диктанта этого года.
Тотальный диктант 8 апреля написали жители 700 городов из 43 государств
В правоохранительных органах сообщили о сотрудничестве Треповой со следствием по делу о теракте
Сейчас стоит продавать иностранную валюту тем, кто купил ее дешевле 60-70 рублей.
Эксперты дали совет россиянам, что делать сейчас с валютой
7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен .ru.
29 лет назад появился рунет
Лидия Рогожинская приняла участие в показательных выступлениях юных фигуристов ДНР.
В Самаре юные фигуристы ДНР проходили тренировочный сбор под руководством самарских тренеров 
В Самаре наводят порядок на территории бульвара по ул. Чернореченская
В Самаре наводят порядок на территории бульвара по ул. Чернореченская
В МЧС напомнили о правилах безопасной езды на электросамокатах
В МЧС напомнили о правилах безопасной езды на электросамокатах
8 апреля – День российской анимации
8 апреля – День российской анимации
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.4
1.73
EUR 90.29
2.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тотальный диктант 8 апреля написали жители 700 городов из 43 государств

8 апреля 2023 21:12
125
Главная площадка акции этого года была организована на Демидовском железоделательном заводе в Нижнем Тагиле, столице диктанта этого года.

Сегодня, 8 апреля, по всему миру прошёл Тотальный диктант, пишет Лайф. В акции приняли участие жители 700 городов из 43 государств. Как уточняет ТАСС, впервые его написали в зоопарке в Ростовской области, на металлургических заводах Урала, а также в Кенозерском национальном парке в Архангельской области и в доме драматурга Евгения Шварца в Майкопе.

Главная площадка акции этого года была организована на Демидовском железоделательном заводе в Нижнем Тагиле, столице диктанта этого года, сообщает "РГ". Там текст читал Василий Авченко - журналист, писатель, любитель истории и природы Дальнего Востока, - посвятив его автору книги "Дерсу Узала", путешественнику, этнографу, писателю Владимиру Арсеньеву. Почему выбрал именно его? Авченко объяснил "РГ" так:

"Тотальный диктант" - акция просветительская, и мне хотелось, чтобы это была не только проверка грамотности как таковая, чтобы текст нес какое-то важное интересное послание. Если кто-то после диктанта захочет открыть для себя прозу Владимира Арсеньева или перечитать его - буду считать свою задачу выполненной.

 

Фото:  ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Руководитель региона отметил, что на фоне происходящих событий особое значение приобретает работа, которая проводится в рамках оргкомитета «Победа».
7 апреля 2023  20:50
Помощь ветеранам, участникам СВО и их семьям, сохранение исторической памяти: Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета "Победа"
1558
6 апреля врегионе началось двухдневное расширенное выездное совещание с участием глав муниципалитетов и министров областного Правительства.
7 апреля 2023  18:18
Самарская область удерживает лидерские позиции в реализации нацпроектов и выполнении госпрограмм
535
Глава региона отметил, что сегодня, когда наши солдаты сражаются против неонацистов в ходе СВО, День Победы приобретает особый смысл.
7 апреля 2023  15:49
Дмитрий Азаров: "Сегодня уроки истории – это живая реальность, которая разворачивается на наших глазах"
568
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
7 апреля 2023  13:11
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
490
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
7 апреля 2023  10:59
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
391
Весь список