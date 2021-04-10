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Международная акция по проверке грамотности - "Тотальный диктант" прошел сегодня в Тольятти.

На площадке технопарка "Жигулевская долина" текст читал художественный руководитель театра "Дилижанс" Виктор Мартынов.

Из-за пандемии "Тотальный диктант" в этом году проводится в трех форматах: на площадках, но с соблюдением ограничительных мер, онлайн и в формате #пишемдома.

В Тольятти диктант написали на 12 площадках.

Автор текста диктанта в этом году - известный российский писатель и сценарист Дмитрий Глуховский, передает Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24.