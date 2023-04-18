Тольяттинские  спасатели провели урок безопасности в детском саду

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18 апреля спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти провели в рамках профилактических мероприятий урок безопасности в детском саду «Росточек».

Ребята узнали, что им на помощь в сложных и опасных ситуациях придут подготовленные специалисты, профессионалы, искренне любящие своё дело, умело применяющие специальную технику и оборудование.

В ходе урока ребятам рассказали как вести себя, когда потерялся в лесу. В преддверии майских праздников спасатели рассказали школьникам про опасность разведения костров в лесопарковых зонах.

Была затронута тема о правилах поведения при пожаре в помещении.

В связи с приближением купального сезона спасатели напомнили о правилах поведения на воде.

В завершении урока дошколятам продемонстрировали оборудование аварийно-спасательного автомобиля.

Актуальность проведения урока вызвана социальной значимостью мероприятий направленных на обеспечение безопасности детей в повседневной жизни и в условиях ЧС.

Фото: ПСС СО