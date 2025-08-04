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Тольяттинские полицейские и общественники провели спортивный праздник для  ребят из подшефного детского дома «Дельфин»

4 августа 2025 16:48
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Для энергичной зарядки сотрудники полиции подобрали комплекс упражнений, которые пришлись по нраву как взрослым, так и детям.

Сотрудники полиции и общественники Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».

В Самарской области для детей, отдыхающих в оздоровительных и пришкольных лагерях и малышей из детских садов полицейские совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» провели спортивные мероприятия.

Так, в Тольятти полицейские и представители общественного Совета при Управлении МВД России по городу Тольятти, а также активисты волонтерских организаций провели для ребят из подшефного детского дома «Дельфин» спортивный праздник.

Для энергичной зарядки сотрудники полиции подобрали комплекс упражнений, которые пришлись по нраву как взрослым, так и детям. После разминки полицейские побеседовали с несовершеннолетними на тему профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Во время неформального общения сотрудники полиции рассказали подросткам о преимуществах службы в органах внутренних дел, а также о пользе здорового образа жизни и занятиях физической культурой.

Ребята, в свою очередь, поблагодарили организаторов за подаренные позитивные эмоции и пообещали полицейским вести здоровый и законопослушный образ жизни.

В завершение мероприятий сотрудники полиции и общественники пожелали ребятам интересных летних каникул, отметив, что занятие спортом сегодня становится нормой жизни. Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Тольятти

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