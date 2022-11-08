Тольяттинец сдал чужой автомобиль на металлолом

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В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже автомобиля.



В конце октября текущего года в отдел полиции Тольятти обратился местный житель, который сообщил о том, что от многоквартирного дома на улице Голосова у него похитили неисправный автомобиль марки «Lifan».



Полицейские осмотрели место происшествия, установили наличие камер видеонаблюдения и просмотрели записи, восстановив обстоятельства произошедшего: автомобиль такси взял на буксир неисправный автомобиль и выехал со двора. Проверив ближайшие пункты приема металла, полицейские выяснили, что похищенный автомобиль находится на площадке одной из таких организаций.



Полицейские установили и опросили таксиста. Местный житель пояснил, что ему поступил вызов на адрес в Центральном районе города. Мужчина, находившийся там, попросил помочь доставить сломанный автомобиль к пункту сдачи металла. Никаких подозрений такая просьба у таксиста не вызвала, тем более, что было видно автомобиль находится в неисправном состоянии.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении мужчину.



В ходе опроса безработный, ранее не судимый мужчина пояснил, что давно заметил автомобиль, решил, что он бесхозный и решил сдать его в металлолом, а деньги потратить на собственные нужды.

Ввозбуждено уголовное дело.



Похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО