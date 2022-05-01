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Только 21% работников Самарской области считают 1 мая праздником трудящихся

1 мая 2022 12:10
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Только 21% работников Самарской области считают 1 мая праздником трудящихся

Ко Дню весны и труда Служба исследований hh.ru, российской онлайн платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как работники Самарской области позиционируют для себя этот праздник.

Для 40% работников региона 1 мая – это День весны и труда: такой ответ дали 55% HR-менеджеров, 53% работников сферы гостеприимства и 52% медиков. Кстати, среди женщин 1 мая позиционируют именно таким образом 50%, а вот среди мужчин – только 38%.

Еще 33% относятся к дате просто как к дополнительному выходному. Чаще всего это маркетологи (50% дали такой ответ), ИТ-специалисты (49%) и высший менеджмент (42%).

Только 21% работников Самарской области считают 1 мая праздником всех трудящихся. Как правило, это строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%).

Среди соискателей в возрасте до 34 лет 42% относятся к 1 мая как к Дню весны и труда, такой же позиции придерживаются 49% респондентов от 35 до 54 лет. Праздником трудящихся эту дату чаще других называют люди старше 55 лет – 34% из них дали такой ответ.

 

Теги: Опрос

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