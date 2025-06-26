Только 11% работающих самарцев заказывали обед с доставкой на работу в последнее время

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

11% самарцев приходилось в последнее время заказывать себе обед с доставкой на работу. В прошлом году таких респондентов было 9%. 83% респондентов не пользовались сервисами доставки еды на работу. 6% затруднились ответить.

Как и в прошлом году, каждый второй работающий на территории компании обычно носит на работу готовые обеды из дома. В столовых компаний питается каждый пятый. 8% ходят на обед в заведения общественного питания. 4% успевают ходить обедать домой. 2% пользуются сервисами доставки готовой еды. Причем женщины гораздо чаще мужчин приносят еду из дома, а среди представителей сильного пола больше тех, кто предпочитает питаться в столовых компании или городских заведениях общественного питания.

3 из 4 работающих на удаленке обедают дома, каждый одиннадцатый — в городских столовых и кафе, 4% обычно заказывают доставку готовых блюд на дом. Мужчинам опять же больше нравится выходить на обед в городские заведения общественного питания, а среди россиянок на удаленке чуть больше тех, кто выбирает курьерскую доставку.

И сотрудники, работающие на территории работодателя, и те, кто трудится удаленно, по сравнению с прошлым годом стали чаще утверждать, что их обеды и перекусы на работе соответствуют нормам здорового питания. Впрочем, среди дистанционных сотрудников по-прежнему больше тех, кому удается придерживаться принципов ЗОЖ в питании.

В целом, сервисами доставки готовой еды на работу время от времени пользуется каждый восьмой экономически активный россиянин (13%). Подобный способ организации питания женщины выбирают чаще мужчин, а россияне до 35 лет — чаще тех, кто старше. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, кто заказывает курьерскую доставку обедов на работу.

Опрос экономически активного населения мегаполисов показал, что сервисами доставки обедов чаще пользуются в Казани, Краснодаре и Новосибирске, реже — в Челябинске, Санкт-Петербурге и Омске.

Традиционные обеды, состоящие из первого и второго блюда у россиян популярнее пиццы и суши. На вопрос, какие блюда заказывали в последний раз, 40% назвали суп и/или второе. Каждый четвёртый брал пиццу. Каждый пятый — суши и роллы. 19% — салаты.

В среднем обед на работе в этом году обходится в 640 рублей.

Время проведения: 15 мая — 19 июня 2025 года

Исследуемая совокупность: трудоустроенное экономически активное население России старше 18 лет, имеющее обеденный перерыв

Размер выборки: 5000 респондентов