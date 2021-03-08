Теплые слова из космоса: космонавты с борта МКС поздравили россиянок с 8 Марта

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Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили женщин с началом весны, пожелав им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких, поздравление опубликовано "Роскосмосом".

"Дорогие женщины, милые мамы, бабушки, сестры, поздравляем вас с началом весны. Весна - это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее", - сказал Рыжиков в видеопоздравлении.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути, сообщает РИА Новости.

"Пусть каждая из вас услышит слова любви, почувствует внимание и заботу своих близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом", - добавил Кудь-Сверчков.

Восьмого марта в ряде стран, в том числе в России, отмечается международный женский день.