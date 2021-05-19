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Телеканал RT запускает бесплатную медиашколу "RT - Регион", где журналистов и блогеров из регионов научат создавать уникальный контент, а также расскажут, как вывести региональные новости на федеральный уровень.

Слушатели медиашколы "RT - Регион" смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей. Известные журналисты и медиаменеджеры обсудят с участниками юридические аспекты работы и психологию профессии.

По словам главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, слушателям не нужно будет куда-либо ехать, журналисты сами приедут и расскажут, чему научились на RT. Заявки подавать на regions.rt.com.

Фото: iz.ru