Телебашню в Самаре 1 июня украсит праздничная подсветка в честь Международного дня защиты детей

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1 июня телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит подсветку в честь Международного дня защиты детей.



Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24.00. Световое представление телебашни в Самаре засияет чередующимися атрибутами и иллюстрациями по теме всемирного дня защиты детей, на медиафасаде телебашни отобразится надпись со словами "С Днем защиты детей!".



Тематические световые шоу также пройдут на башнях в Благовещенске, Братске, Брянске, Грозном, Костроме, Кызыле, Саратове, Симферополе, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Майкопе, Ростове-на-Дону, Тамбове, Твери, Туле, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.



На медиафасаде Останкинской телебашни с 00 часов 1 июня запустится праздничный видеоролик.



180 метровая самарская телебашня - самое высокое сооружение Самары, ключевой объект региональной вещательной сети. Подробная информация об эфирном телерадиовещании доступна на сайте РТРС.РФ.