Я нашел ошибку
Главные новости:
В завершении визита провели личный прием обвиняемых и подозреваемых и дали им разъяснения на интересующие вопросы в рамках действующего законодательства.
В следственном изоляторе №2 состоялось выездное мероприятие, в котором приняла участие Ольга Гальцова
Поддержка Курской области станет продолжением июльской акции солидарности с жителями Белгородской области.
Телебашня самарского региона включит сегодня подсветку в честь Курской области
Полученный сертификат подтверждает высокий уровень управления экологическими аспектами.
Центр обработки данных билайн первым в России прошел сертификацию по системе «зеленого строительства»
Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушении.
В выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия областной ГАИ
Малый бизнес узнал о потребностях трех крупных предприятий Самарской области.
В региональном центре «Мой бизнес» прошла очередная ярмарка кооперации
Глава региона сделал акцент на необходимости принятия дополнительных мер по информированию жителей региона о службе по контракту.
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам военной службы по контракту
Через некоторое время семейная пара стала счастливыми родителями.
Гнали с мигалками: в Самаре сотрудники ДПС сопроводили автомобиль с роженицей до больницы
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже. 
В Сызрани пара возлюбленных лишила соседей по подъезду велосипедов, оставленных на лестничной клетке 
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.29
-0.4
EUR 101.62
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»
На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу «КВН.Дети»
С Российским триколором по просторам Самарской Луки
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Телебашня самарского региона включит сегодня подсветку в честь Курской области

23 августа 2024 12:25
104
Поддержка Курской области станет продолжением июльской акции солидарности с жителями Белгородской области.

23 августа на телебашне филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» в Самаре с момента наступления сумерек до 24:00 часов  будет работать подсветка: флаг России, вечный огонь, георгиевская ленту и надпись «Курск 1943», – что обозначит годовщину со дня завершения Курской битвы 1943 года.

Воздавая дань мужеству советских солдат и нынешних жителей области, тематические ролики включат Останкинская телебашня, телебашни в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Кызыле, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.

Курская битва, иначе называемая битвой на Курской дуге, — одно из величайших и решающих сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом. Ожесточенные бои длились с 5 июля по 23 августа 1943 года. В Курской битве немецкие войска были разбиты, Германия утратила стратегическую инициативу. Наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

Поддержка Курской области станет продолжением июльской акции солидарности с жителями Белгородской области.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В завершении визита провели личный прием обвиняемых и подозреваемых и дали им разъяснения на интересующие вопросы в рамках действующего законодательства.
23 августа 2024, 12:32
В следственном изоляторе №2 состоялось выездное мероприятие, в котором приняла участие Ольга Гальцова
В завершении визита провели личный прием обвиняемых и подозреваемых и дали им разъяснения на интересующие вопросы в рамках действующего законодательства. Общество
56
Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушении.
23 августа 2024, 12:12
В выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия областной ГАИ
Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушении. Общество
117
Глава региона сделал акцент на необходимости принятия дополнительных мер по информированию жителей региона о службе по контракту.
23 августа 2024, 11:52
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам военной службы по контракту
Глава региона сделал акцент на необходимости принятия дополнительных мер по информированию жителей региона о службе по контракту. Политика
106
В центре внимания
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024  17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
444
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024  11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
468
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024  18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
647
В ней приняли участие более ста экспертов.
21 августа 2024  17:19
На стратегической сессии обсудили, как удержать и привлечь кадры в Самарскую область
637
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
20 августа 2024  20:44
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
2798
Весь список