Телебашня самарского региона включит сегодня подсветку в честь Курской области

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23 августа на телебашне филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» в Самаре с момента наступления сумерек до 24:00 часов будет работать подсветка: флаг России, вечный огонь, георгиевская ленту и надпись «Курск 1943», – что обозначит годовщину со дня завершения Курской битвы 1943 года.

Воздавая дань мужеству советских солдат и нынешних жителей области, тематические ролики включат Останкинская телебашня, телебашни в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Кызыле, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.

Курская битва, иначе называемая битвой на Курской дуге, — одно из величайших и решающих сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом. Ожесточенные бои длились с 5 июля по 23 августа 1943 года. В Курской битве немецкие войска были разбиты, Германия утратила стратегическую инициативу. Наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

Поддержка Курской области станет продолжением июльской акции солидарности с жителями Белгородской области.