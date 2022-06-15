Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в квартире произошел взрыв газа
В Самаре в квартире произошел взрыв газа
В Самаре дан старт очередному этапу акции «Каникулы с Росгвардией»
В Самаре дан старт очередному этапу акции «Каникулы с Росгвардией»
Самарчанка «забронировала» место для поездки в авто и лишилась 20 тысяч рублей
Самарчанка «забронировала» место для поездки в авто и лишилась 20 тысяч рублей
Приморская сеть «Еда и точка» намерена добиться смены названия преемника McDonald's
Приморская сеть «Еда и точка» намерена добиться смены названия преемника McDonald's
В Тольятти Лада врезалась в грузовик
В Тольятти Лада врезалась в грузовик
В Отрадном закладчик гашиша пойман с поличным
В Отрадном закладчик гашиша пойман с поличным
Нарушения требований пожарной безопасности в больнице устранены под контролем судебных приставов
Нарушения требований пожарной безопасности в больнице устранены под контролем судебных приставов
Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров
Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.09
-0.69
EUR 59.25
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С 20 по 26 июня в театре «Дилижанс» пройдёт XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров

15 июня 2022 10:40
88
Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров

Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров, а меньше всего — среди кладовщиков, продавцов и охранников. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Свою нынешнюю работу любят 53% россиян, тогда как каждый четвертый (25%) вынужден отдавать себя нелюбимому делу. При этом женщины питают теплые чувства к работе заметно чаще мужчин (56% против 49% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных моложе 34 лет (58% против 48%). Кроме того, чем больше зарабатывают россияне, тем чаще встречаются среди них те, кто любит свою работу: если среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. их 45%, то среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. — уже 59%.

Чаще всего в любви к своей работе признаются учителя, врачи и дизайнеры: по 65% из них с удовольствием выполняют рабочие задачи. Много влюбленных в свое дело среди главных бухгалтеров (64%), воспитателей и экономистов (по 62%), программистов (61%) и медсестер (60%). Меньше всего тех, кто признавался в любви к работе, среди кладовщиков (27%), продавцов (32%), охранников (40%), операторов call-центров (41%) и секретарей (42%).

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 637
  • Время проведения: 30 апреля — 10 июня 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
  • Размер выборки: 3000 респондентов
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почти каждый второй самарец отказывается от воды в чистом виде на протяжении дня
14 июня 2022, 11:40
Почти каждый второй самарец отказывается от воды в чистом виде на протяжении дня
При этом треть россиян готовы заменить воду чашечкой кофе. Общество
298
Идеальный отпуск должен длиться 4 недели, считает каждый четвертый самарец
13 июня 2022, 10:51
Идеальный отпуск должен длиться 4 недели, считает каждый четвертый самарец
10 дней — идеальная продолжительность отпуска по мнению лишь 7% респондентов. Общество
531
Самара заняла третье место в рейтинге самых гостеприимных российских городов, по мнению россиян
12 июня 2022, 12:09
Самара заняла третье место в рейтинге самых гостеприимных российских городов, по мнению россиян
37% москвичей и 46% петербуржцев мечтают о том, чтобы столицы посещало больше туристов. Туризм
749
В центре внимания
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
103
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
15 июня 2022  09:37
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
131
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022  17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
710
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
822
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
12 июня 2022  11:07
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
1108
Весь список