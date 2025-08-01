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Сызранские транспортные полицейские присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

1 августа 2025 11:14
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Сызранские транспортные полицейские присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителем общественного совета провели утреннюю зарядку в оздоровительном лагере «Дружные ребята».

Главная  цель мероприятия – популяризация среди подрастающего поколения здорового образа жизни.

В начале мероприятия энергичную спортивную разминку провела стажер  Сызранского ЛО МВД России на транспорте Светлана Перелыгина. Агитируя  ребят вести здоровый образ жизни, она рассказала ребятам о необходимости и пользе физической нагрузки, напомнила, что занятия спортом не только укрепляют здоровье, формируют характер и силу воли, но и дарят хорошее настроение.

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Евгений Ревякин рассказал детям о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, разъяснил меры ответственности за совершенные правонарушения и алгоритмы действий в опасных ситуациях.

Во время беседы ребята активно включались в диалог, задавая множество вопросов. Дети приводили примеры из повседневной жизни и получали ответы от сотрудников полиции о своих правах, обязанностях и об ответственности в случае совершения правонарушений.

Представитель регионального общероссийского общественно-государственного движения «Движение Первых» Светлана Михайлова провела с ребятами беседу о возможных вариантах полезного и интересного досуга, рассказала о перспективах участия в Российском движении детей и молодежи, примерах достижения успехов его участниками. 

С особым интересом дети слушали сотрудника кинологической службы несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте сержанта полиции Анастасию Артюхину. Ребята задавали кинологу вопросы о содержании и дрессировке четвероного напарника, а также о дальнейшей жизни питомцев после окончания службы. После ответов на все вопросы кинолог предложила ребятам самим оценить навыки служебной собаки. Четвероногий помощник полицейского продемонстрировал элементы дрессировки, четко выполняя команды кинолога.

В завершение мероприятия член Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Максим Платонов отметил, что подобные мероприятия с подростками будут продолжаться на протяжении всего летнего сезона, и выразил надежду, что они будут способствовать снижению числа правонарушений с участием несовершеннолетних.

Кроме того, общественник подробно рассказал ребятам о своей профессии журналиста,  поделился с подростками некоторыми тонкостями работы в сфере журналистики, привел интересные примеры из своей практики.  

Мероприятие  завершилось памятным фотографированием и оставило у детей много положительных эмоций.  Воспитанники оздоровительного лагеря поблагодарили гостей за важные знания, которые помогут им безопасно провести летние каникулы.

 

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