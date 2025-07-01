Сытный кулеш от спецназа «Мангуст» УФСИН по Самарской области

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Федеральная служба исполнения наказаний готовит к публикации второй выпуск необычной кулинарной книги «Готовь как спецназ» ( https://disk.yandex.ru/i/WuhKwo1OTIWaEg ). Инициатива связана с 35-летним юбилеем ведомственного спецназа. В книгу войдут рецепты блюд, которые сотрудники отделов спецназначения УИС из разных регионов страны любят готовить в полевых условиях.

Отдел специального назначения «Мангуст» УФСИН России по Самарской области делится проверенным рецептом — кулеш с тушенкой. Это густое, питательное блюдо, сочетающее черты супа и второго. Готовится быстро, из простых продуктов, а получается наваристо и ароматно — как раз для тех, кто ценит сытную еду без лишней суеты.

Кулеш давно стал классикой не только в быту, но и на природе. Его можно сварить дома, на даче или даже в полевых условиях — идеальный вариант для бойцов, которые знают толк в практичности и вкусе.

Ингредиенты (на 2 порции):

•Свиная тушенка — 160 г

•Пшено — 60 г

•Картофель — 120 г

•Лук репчатый — 20 г

•Морковь — 50 г

•Помидор — 90 г

•Чеснок — 5 г

•Петрушка — 8 г

•Рафинированное подсолнечное масло — 17 г

•Вода — 800 г

•Соль — 2 г

•Приправа из сушеных овощей — 2 г

Для подачи:

•Сметана 15% — 25 г

•Ржаной хлеб — 70 г

Время приготовления: 35 минут

Как готовить:

1.Нарежьте лук мелким кубиком, морковь натрите на крупной тёрке.

2.Обжарьте их на подсолнечном масле в казане до золотистого цвета.

3.Добавьте нарезанный картофель и промытое пшено.

4.Влейте воду и варите до частичной готовности овощей.

5.В конце добавьте тушенку, соль, специи, нарезанные помидоры и варите ещё 5 минут.

6.Перед подачей посыпьте свежей рубленой петрушкой, подавайте с ломтем ржаного хлеба и чайной ложкой сметаны сверху.

Совет от спецназа:

Для более насыщенного вкуса перед добавлением воды слегка обжарьте пшено на сухой сковороде до лёгкого аромата — это придаст кулешу особую глубину вкуса.