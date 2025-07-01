Сытный кулеш от спецназа «Мангуст» УФСИН по Самарской области

Федеральная служба исполнения наказаний готовит к публикации второй выпуск необычной кулинарной книги «Готовь как спецназ» (https://disk.yandex.ru/i/WuhKwo1OTIWaEg). Инициатива связана с 35-летним юбилеем ведомственного спецназа. В книгу войдут рецепты блюд, которые сотрудники отделов спецназначения УИС из разных регионов страны любят готовить в полевых условиях.
Отдел специального назначения «Мангуст» УФСИН России по Самарской области делится проверенным рецептом — кулеш с тушенкой. Это густое, питательное блюдо, сочетающее черты супа и второго. Готовится быстро, из простых продуктов, а получается наваристо и ароматно — как раз для тех, кто ценит сытную еду без лишней суеты.
Кулеш давно стал классикой не только в быту, но и на природе. Его можно сварить дома, на даче или даже в полевых условиях — идеальный вариант для бойцов, которые знают толк в практичности и вкусе.
Ингредиенты (на 2 порции):
•Свиная тушенка — 160 г
•Пшено — 60 г
•Картофель — 120 г
•Лук репчатый — 20 г
•Морковь — 50 г
•Помидор — 90 г
•Чеснок — 5 г
•Петрушка — 8 г
•Рафинированное подсолнечное масло — 17 г
•Вода — 800 г
•Соль — 2 г
•Приправа из сушеных овощей — 2 г
Для подачи:
•Сметана 15% — 25 г
•Ржаной хлеб — 70 г
Время приготовления: 35 минут
Как готовить:
1.Нарежьте лук мелким кубиком, морковь натрите на крупной тёрке.
2.Обжарьте их на подсолнечном масле в казане до золотистого цвета.
3.Добавьте нарезанный картофель и промытое пшено.
4.Влейте воду и варите до частичной готовности овощей.
5.В конце добавьте тушенку, соль, специи, нарезанные помидоры и варите ещё 5 минут.
6.Перед подачей посыпьте свежей рубленой петрушкой, подавайте с ломтем ржаного хлеба и чайной ложкой сметаны сверху.
Совет от спецназа:
Для более насыщенного вкуса перед добавлением воды слегка обжарьте пшено на сухой сковороде до лёгкого аромата — это придаст кулешу особую глубину вкуса.