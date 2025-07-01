Сытный кулеш от спецназа «Мангуст» УФСИН по Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Приходите на набережную.
Кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю
Борьба была равной: Кирилл одержал победу с преимуществом в один укол - 15:14.
На международном турнире «Рапира Санкт-Петербурга» в мужском финале встретились два самарских спортсмена - братья Бородачевы
В числе участников - представители Белоруссии и Японии.
Перспективы развития российской малой космонавтики обсудят участники симпозиума по наноспутникам в Самаре
Ветераны СВО пришли на Самарскую областную клиническую станцию переливания крови, чтобы помочь пациентам, в том числе бойцам, которые проходят лечение в медицинских организациях региона.
Ветераны СВО региона приняли участие в донорской акции
В течение полугода росгвардейцы пройдут специальную программу, направленную на повышение уровня слаженности, профессионализма, и готовности подразделений управления к выполнению служебно-боевых задач.
В Управлении Росгвардии по Самарской области стартовал летний период подготовки
Мужчина по возвращении домой не застал свою супругу дома. Как оказалось, свободное время женщина решила провести в компании соседа.
Судебные приставы Самары взыскали с мужчины, нанесшего смертельные травмы любовнику супруги, компенсацию морального вреда 
По горячим следам подозреваемые в совершении преступления были задержаны.
Самарские транспортные полицейские раскрыли кражу мороженого на ж/д вокзале
Минпромторг может рассмотреть увеличение доли вина РФ в меню ресторанов
Минпромторг может рассмотреть увеличение доли вина РФ в меню ресторанов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.53
0.06
EUR 92.27
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится повтор выездной пешеходной экскурсии «Ближайшая ЗаВолга»
С 1 по 4 июля в Новокуйбышевске пройдут Межрегиональные спортивные соревнования по пожарно-спасательному спорту
Концерт коллектива LOVALOVA пройдет в Самаре в Сквере Рязанова
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сытный кулеш от спецназа «Мангуст» УФСИН по Самарской области

1 июля 2025 13:17
125
Сытный кулеш от спецназа «Мангуст» УФСИН по Самарской области

Федеральная служба исполнения наказаний готовит к публикации второй выпуск необычной кулинарной книги «Готовь как спецназ» (https://disk.yandex.ru/i/WuhKwo1OTIWaEg). Инициатива связана с 35-летним юбилеем ведомственного спецназа. В книгу войдут рецепты блюд, которые сотрудники отделов спецназначения УИС из разных регионов страны любят готовить в полевых условиях.

Отдел специального назначения «Мангуст» УФСИН России по Самарской области делится проверенным рецептом — кулеш с тушенкой. Это густое, питательное блюдо, сочетающее черты супа и второго. Готовится быстро, из простых продуктов, а получается наваристо и ароматно — как раз для тех, кто ценит сытную еду без лишней суеты.

 

Кулеш давно стал классикой не только в быту, но и на природе. Его можно сварить дома, на даче или даже в полевых условиях — идеальный вариант для бойцов, которые знают толк в практичности и вкусе.

 

Ингредиенты (на 2 порции):

•Свиная тушенка — 160 г

•Пшено — 60 г

•Картофель — 120 г

•Лук репчатый — 20 г

•Морковь — 50 г

•Помидор — 90 г

•Чеснок — 5 г

•Петрушка — 8 г

•Рафинированное подсолнечное масло — 17 г

•Вода — 800 г

•Соль — 2 г

•Приправа из сушеных овощей — 2 г

Для подачи:

•Сметана 15% — 25 г

•Ржаной хлеб — 70 г

Время приготовления: 35 минут

 

Как готовить:

1.Нарежьте лук мелким кубиком, морковь натрите на крупной тёрке.

2.Обжарьте их на подсолнечном масле в казане до золотистого цвета.

3.Добавьте нарезанный картофель и промытое пшено.

4.Влейте воду и варите до частичной готовности овощей.

5.В конце добавьте тушенку, соль, специи, нарезанные помидоры и варите ещё 5 минут.

6.Перед подачей посыпьте свежей рубленой петрушкой, подавайте с ломтем ржаного хлеба и чайной ложкой сметаны сверху.

 

Совет от спецназа:

Для более насыщенного вкуса перед добавлением воды слегка обжарьте пшено на сухой сковороде до лёгкого аромата — это придаст кулешу особую глубину вкуса.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Восемь блогеров из Самарской области вошли в федеральную команду
1 июля 2025  13:49
Восемь блогеров из Самарской области вошли в федеральную команду "Министерства контента"
96
Шесть новых предприятий получили право на использование символики «Самарский продукт»
1 июля 2025  13:38
Шесть новых предприятий получили право на использование символики «Самарский продукт»
115
Более 8 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Самаре
1 июля 2025  13:06
Более 8 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Самаре
123
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником ветеранов боевых действий
1 июля 2025  10:00
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником ветеранов боевых действий
174
В Самаре красочным фестивалем отметили День молодежи: ФОТО
29 июня 2025  18:01
В Самаре красочным фестивалем отметили День молодежи: ФОТО
482
Весь список