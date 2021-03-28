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Сын дворника-романтика из Томска нашёл отца после долгих лет разлуки

28 марта 2021 19:59
114
Своего отца мужчина как раз и разыскал с помощью разлетевшегося в Сети видео.

Не виделись более 30 лет: Лайф пообщался с сыном дворника-романтика из Томска. 

Лайф связался с Дмитрием Никифоровым — сыном дворника Виталия из Томска, который прославился на всю страну благодаря знаниям языков и любви к The Beatles. Своего отца мужчина как раз и разыскал с помощью разлетевшегося в Сети видео. Виталий развёлся с матерью Дмитрия, когда мальчику было четыре года, и больше они не виделись.

"Всегда была надежда, что с ним всё в порядке, что жив-здоров, где-то в России, в нашей великой матушке, живёт. Где-то нашёл себя после всех своих путешествий", — поделился с Лайфом Дмитрий.

Ролик с дворником увидела его тётя по маминой линии. Узнав в мужчине бывшего супруга своей сестры, она сообщила об этом родственнице. Дмитрий же услышал новость от мамы, которая, по словам мужчины, очень эмоционально восприняла событие.

Чтобы наладить контакт с отцом, мужчина обратился к кураторам реабилитационного центра, в котором находится Виталий, и через некоторое время им удалось поговорить, но пока по телефону, так как Дмитрий живёт в Калининграде.

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Кроме того, помимо отца мужчина смог найти и брата — у Виталия есть сын Роман, который живёт в Томске. Сейчас Дмитрий поддерживает связь и с ним.

Дворник Виталий покорил соцсети своим коротким интервью местным журналистам. Отвечая на вопросы о Дне влюблённых, мужчина процитировал строчку из песни группы The Beatles Can't buy me love, рассказал о планах прочесть книгу Алана Уотса "Путь Дзен". А затем попрощался с корреспонденткой на французском.

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Комментарии

Социум
Своего отца мужчина как раз и разыскал с помощью разлетевшегося в Сети видео.
28 марта 2021  19:59
Сын дворника-романтика из Томска нашёл отца после долгих лет разлуки
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