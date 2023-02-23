Сводный губернский хор принял участие во Всероссийской хоровой акции, посвященной Дню защитника Отечества

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Сводный губернский хор В. М. Ощепкова принял участие во Всероссийской хоровой акции, посвященной Дню защитника Отечества.

Хор исполнил песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна Победа» и посвятил свое выступление всем военнослужащим Самарской области, участникам специальной военной операции, которые сражаются за Родину, отстаивая наши национальные интересы, суверенитет и независимость. Соло в песне «Нам нужна одна Победа» исполнила Дина Евсеева, хормейстер Сводного губернского хора В. М. Ощепкова.

Исполнение песни самарским коллективом станет частью единого видео, в котором будут задействованы музыкальные коллективы со всей страны. Итоговое всероссийское исполнение песни «Нам нужна одна Победа» будет представлено на различных платформах в интернете, а также в эфире российских телеканалов 23 февраля 2023 года.

Фото: департамент информационной политики СО