Судебные приставы Сызрани посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей " Искра"

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В преддверии Дня правовой помощи детям судебные приставы Сызрани и Сызранского района посетили ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" Искра" г.о. Сызрань (коррекционный)».

Воспитанникам интерната рассказали об их правах, в том числе в получении жилья по достижению совершеннолетнего возраста.

Детям рассказали о Службе в целом: ее роль в структуре государства, полномочия сотрудников и возложенные на них обязанности. Также после знакомства с деятельностью службы судебных приставов сотрудники ответили на вопросы воспитанников, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области