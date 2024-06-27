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Судебные приставы Самары: прежде чем улететь — проверили себя в «Банке данных»

27 июня 2024 15:52
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В аэропорту «Курумоч» провели профилактическое мероприятие «Должник».

Судебные приставы Самары совместно с сотрудниками Средневолжского Линейного управления МВД России на транспорте провели в аэропорту «Курумоч» профилактическое мероприятие «Должник».

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» в здании Международного аэропорта «Курумоч» сотрудники двух ведомств рассказали жителям областной столицы о работе сервисов Федеральной службы судебных приставов и необходимости оплачивать долги, в том числе административные штрафы, вовремя.

Посетителей аэровокзала не только провели на наличие задолженностей с помощью «Банка данных исполнительных производств», но и показали, как с помощью официального сайта ГУФССП России по Самарской области записаться на личный прием к сотрудникам Службы или оставить свое обращение в Интернет-приемной.

Всего возможностью проверить себя на наличие долгов воспользовалось порядка 20 посетителей аэропорта. При этом должников среди них не оказалось, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

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