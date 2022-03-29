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Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку

29 марта 2022 12:38
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Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку

Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в суд или в иной орган и должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа. 

Отсрочка означает изменение срока исполнения требований исполнительного документа и их перенос на более поздний срок по сравнению с тем, который был определен решением суда или установлен законом. 

Рассрочка исполнения представляет собой исполнение с определенным интервалом времени, например, уплата денежной суммы путем внесения ежемесячных платежей в определенном размере. Как правило, рассрочка предоставляется в случае невозможности выплаты единовременно задолженности, но при этом имеются условия для выплаты долга частями.      

Основаниями для обращения граждан в суд или в уполномоченный орган и должностному лицу могут послужить: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, семейным положением должника и иными причинами, препятствующими исполнению исполнительного документа. 

Конкретный перечень оснований для отсрочки или рассрочки законодательством не установлен, поэтому в каждом конкретном случае суд, исходя из представленных доказательств, устанавливает наличие или отсутствие таких оснований. Необходимо учитывать, что вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки решается судом не произвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, а также требований справедливости и соразмерности.

Должники имеют право подать заявление в суд, рассмотревший дело, или в суд по месту исполнения исполнительного документа в любое время после вступления в законную силу решения суда. В таких случаях физические лица и организации освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

Управление ФССП России по Самарской области рекомендует не избегать взаимодействия с судебным приставом, в случае если граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не могут исполнить свои обязательства, и воспользоваться возможностью предоставления отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта или акта иного уполномоченного органа или лица.

Теги: Акценты В центре внимания Судебные приставы

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