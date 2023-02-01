СУ СКР СО и региональное «Поисковое движение России» заключено соглашение о сотрудничестве

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Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области и Региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Самарской области заключено соглашение о сотрудничестве, в целях совместной организации и проведения мероприятий по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны; проведения разведывательно-поисковой, архивно-­исследовательской работ; проведения мероприятий по патриотическому воспитанию сотрудников следственного управления и молодежи Самарской области.

Мероприятие прошло на площадке Дома офицеров Самарского гарнизона, где организована Всероссийская выставка архивных документов «Без срока давности». На выставке представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.

Приглашенные гости – учащиеся 4 класса школы № 18 имени В.А.Мамистова города Новокуйбышевска смогли воочию увидеть предметы быта советских солдат, военное оружие, а также рассмотреть экспонаты. Участники поискового движения «Сокол» рассказали ребятам о жизни мирных жителей в военные годы на оккупированных территориях СССР, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО