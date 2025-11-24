Студенты из Самары при выборе квартиры больше всего обращают внимание на удобное расположение и адекватную цену

138

Девелопер Level Group провел исследование среди студентов самарских вузов, чтобы выяснить, в каких условиях живут учащиеся разных специальностей. Оказалось, что студенты факультетов права и юриспруденции больше других склонны к коллаборации – каждый второй (47%) из них живет не один – снимает комнату или делит квартиру с друзьями. В целом же, такой стратегии проживания придерживается больше трети студентов (36%). Помимо учащихся юридического направления, совместная жизнь с друзьями или просто в квартире с другими людьми близка студентам из IT (13%), психологии, педагогики (13%), инженерных специальностей (7%) и гуманитарных наук (6%).



Снимать квартиру для самостоятельной жизни готовы чуть меньше самарских студентов – 28%. Среди них половина (47%) – представители экономического направления и менеджмента и еще 46% – информационных технологий. Оставшиеся 7% приходятся на студентов психологического факультета и инженерных специальностей.



“Мы видим, что студенты технических и экономических направлений чаще выбирают отдельное жилье – это может быть связано как с финансовыми возможностями, так и с повышенными требованиями к тишине, концентрации и личному пространству. Согласно нашим данным, треть студентов отмечает именно эти факторы как ведущие для академической успеваемости. В то же время студенты юридических, психологических факультетов нередко склонны к коллаборации: почти каждый второй делит жилье с другими. Это может быть связано как с бюджетными ограничениями, так и с профессиональной спецификой – умением договариваться, выстраивать совместные правила и учитывать интересы других”, – прокомментировали в пресс-службе девелопера Level Group.



Опрос также показал, что наиболее важными факторами при выборе квартиры для студентов из Самары оказались удобное расположение, включающее близость к вузу, центру города и транспортную доступность (38,2%) и адекватная цена (23,5%). За ними следуют наличие интернета и техническая оснащенность жилья (11,8%), современный ремонт (8,8%), возможность уединения (8,8%), а также спокойный, благоприятный район (8,8%).