Студенты из других регионов оценили возможности трудоустройства в Самарской области

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Завершилась стажировка студентов из других регионов на предприятиях Самарской области, которая была организована правительством и службой занятости региона по проекту «Больше, чем работа». Он реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина, оператором проекта выступает трек Росмолодёжь.Карьера

Возможность отправиться в путешествие по направлению промышленного туризма была у молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, прошедших конкурсный отбор. В поездках по регионам они знакомятся с крупными предприятиями, проходят производственную практику или стажировку, приобретают новые знания и навыки. И все это - с перспективой дальнейшего трудоустройства.

«В Самарской области сейчас вакансий значительно больше, чем соискателей, - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - Поэтому любое мероприятие, которое привлекает кадры в Самарскую область, значимо. И стажировки для ребят из других регионов очень важны. Студенты смотрят как устроено производство, могут ознакомиться с профессией. И, надеемся, что они приедут к нам после окончания обучения».

Гости из Москвы, Казани, Оренбургской и Саратовской областей, а также студенты из Самары три дня осваивали новые компетенции на промышленных и транспортных предприятиях. Итоги стажировки подвели на заседании Клуба занятой молодежи. Здесь ребятам подробнее рассказали о профессиональных возможностях, а также о достопримечательностях и культурных мероприятиях Самарской области.

«Выездная стажировка – это возможность узнать много нового о различных компаниях, получить новый опыт, приобрести новые связи, чтобы в дальнейшем решать вопрос с трудоустройством, - поделился Даниф Кашафутдинов из Оренбурга. – И это расширение кругозора, ведь ты едешь в другие города, знакомишься с новыми людьми».

Гостей впечатлила и красота самарского края.

«Нам проводили экскурсию, - рассказала Варвара Вольных из Оренбурга, -Самара – красивый город, много исторических зданий. Живем в гостинице с видом на Волгу, это вообще просто прекрасно. Очень все понравилось, в восторге просто. В дальнейшем хотела бы сюда трудоустроиться, надеюсь, все у меня получится».

Участникам стажировки вручили сертификаты на индивидуальное сопровождение при переезде в Самарскую область. Если они примут решение переехать в наш регион для трудоустройства, служба занятости поможет сориентироваться и найти применение своим навыкам и умениям. Также для них был организован мастер-класс по прохождению собеседования.

Фото: Минтруд Самарской области