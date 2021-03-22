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Студенты-авиастроители Самары смогут получать мотивационные выплаты от Ростеха
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Студенты-авиастроители Самары смогут получать мотивационные выплаты от Ростеха

22 марта 2021 19:28
69
Студенты университета, принявшие участие в программе, смогут получать от Ростеха мотивационные выплаты в размере от 10 до 25 тысяч.

Ростех объявил старт всероссийской программы обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли «Крылья Ростеха».  Проект охватывает 9 ключевых профильных вузов Москвы, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска, в том числе Самарский университет им. С.П. Королёва.

Студенты университета, принявшие участие в программе, смогут получать от Ростеха мотивационные выплаты в размере от 10 до 25 тысяч, а также получат возможность уже с первого курса принять участие в крупных технологических проектах Госкорпорации.

Всего в 2021 году в пилотные группы «Крыльев Ростеха» планируется набрать более 120 студентов, которые будут учиться по усиленным программам специалитета и с первого года учебы получат возможность работать в структурах Госкорпорации. Студенты будут получать мотивационные выплаты в зависимости от академических успехов: обучающиеся в Московском авиационном институте (МАИ) - от 20 до 50 тыс рублей в месяц, в регионах - от 10 до 25 тыс рублей.

«У Ростеха есть промышленные, инвестиционные и интеллектуальные ресурсы, которые Госкорпорация готова вложить в развитие инженеров, в их прогрессивные идеи. В фокусе нашего внимания – качество обучения и мотивация студентов, в том числе материальная. Так мы сможем обеспечить поступление сильных кадров на авиационные заводы, а значит создать новые востребованные на российском и международном рынке продукты и сервисы. Речь идет и о конструкторах, и об инженерах потокового производства. Мы делаем ставку на ребят, которые увлечены новыми технологиями, в первую очередь тех, чьи родители работают в авиаотрасли», – заявил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Университет в 2021 году набирает ребят по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» в интересах «Объединенной двигателестроительной корпорации». Требования к поступлению: средний балл аттестата 4, уровень английского языка А2, ЕГЭ 210 баллов. Приветствуются победы в предметных и тематических олимпиадах, чемпионатах Junior Skills.

«Для поддержки инновационной и научной составляющей образовательной деятельности в нашем университете сформирована мощная экосистема, отличающаяся богатым набором ресурсов, в том числе международные лаборатории и коллаборации, интерактивные и модульные учебные классы, испытательные стенды. Технологическая платформа Самарского университета им. С.П. Королёва является надежным фундаментом для подготовки элитных специалистов в области двигателестроения. К 2024 году в ИДЭУ планируется создать мультидисциплинарный кросс-отраслевой комплексный тренажер с элементами дополненной и виртуальной реальности для проектирования и создания перспективных двигателей. Данный тренажер расширит компетенции выпускников новой образовательной программы «Крылья Ростеха», реализуемой совместно институтом двигателей и энергетических установок Самарского университета им. С.П. Королёва и Госкорпорацией «Ростех» - отмечает исполнительный директор ИДЭУ Самарского университета им. С.П. Королёва Виталий Смелов.

Дорогостоящее обучение в пилотных группах организуется за счет компаний-работодателей, входящих в состав Ростеха - «ОАК», «ОДК», «Вертолеты России», «КРЭТ», «Технодинамика». Программа сформирована так, чтобы уровень подготовки выпускника соответствовал требованиям компаний, что не всегда происходит в рамках обычного специалитета в опорных авиастроительных вузах. В частности, обучение в пилотных группах включает углубленное изучение английского языка, конструкторских IT-компетенций, наставничество предприятий-работодателей с первого курса для развития профессиональных навыков, возможность международных стажировок в ведущих вузах мира.

«Уверен, что программа «Крылья Ростеха» даст авиационной отрасли сильных и устремленных специалистов, способных сохранить и развить нашу научную и промышленную школу, создавать и внедрять новации на базе авиастроительных предприятий по всей стране», - отмечает Анатолий Сердюков.

В основе усиленной программы обучения лежит разработанная Госкорпорацией модель взаимодействия с вузами, при которой Ростех требует достижения измеримых показателей эффективности как от вуза, так и от студента. Вуз не получит оплату за студента, отстающего по профильным предметам, при этом результаты студента проверяет независимая комиссия. По договору двоечники отчисляются из пилотных групп Ростеха и должны возместить работодателю стоимость обучения, а троечники лишаются всех привилегий. 

 

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Комментарии

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