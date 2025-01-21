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«Студенческий десант»: сотрудники ГАИ Большечерниговского района встретились со старшеклассниками

21 января 2025 22:14
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И познакомили их со своей профессией.

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники Госавтоинспекции по Большечерниговскому району встретились со старшеклассниками одной из районных школ и познакомили их со своей профессией.

Начальник Госавтоинспекции по Большечерниговскому району подполковник полиции Максим Ализаренко во время мероприятия показал и  рассказал учащимся о том, что деятельность сотрудников Госавтоинспекции направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности дорожного движения, контроль за профессиональной подготовкой водителей, содействие поиску транспортных средств.

В ходе встречи старшеклассники узнали о порядке поступления в юридические вузы системы МВД России, о требованиях, которые предъявляются к кандидатам сотрудникам Госавтоинспекции, решившим поступать на службу в органы внутренних дел.

 

 

Фото:  пресс-служба ГАИ СО

 

 

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