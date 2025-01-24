«Студенческий десант»: полицейские и общественники региона провели профориентационную работу с подрастающим поколением

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Ежегодно, в преддверии Дня Российского студенчества, по инициативе Министерства внутренних дел Российской Федерации, на территории Самарской области проходит Всероссийская акция «Студенческий десант», проводимая с целью профориентационной работы с подрастающим поколением и привлечения молодежи к поступлению на службу в органы внутренних дел.

Сотрудниками полиции Самарского региона и представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел проводится активная работа с учащимися образовательных учреждений, в ходе которой юношей и девушек знакомят с особенностями работы различных служб и подразделений полиции, рассказывают об основных задачах сотрудников органов внутренних дел, объясняют, какими качествами должен обладать полицейский и какие требования предъявляются при поступлении в вузы МВД России.

Мероприятия в рамках акции Студенческий десант прошли, в том числе, на территории Новокуйбышевска, Чапаевска, Большечерниговского, Большеглушицкого, Волжского, Отрадного, Борского, Приволжского, Клявлинского и Елховского районов Самарской области.

В ходе проводимых встреч полицейские познакомили ребят с кинологической службой, с работой экспертно-криминалистического центра, с задачами Госавтоинспекции, уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции подчеркнули, что из многообразия направлений деятельности органов внутренних дел, каждый из ребят может выбрать, то, которое наиболее соответствует их личностным качествам и стремлениям.

В свою очередь, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов подчеркнул: «Несомненно, подобные мероприятия играют важную роль в формировании профессионального самоопределения молодежи и положительного имиджа сотрудников полиции», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО