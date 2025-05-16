стоимость долгосрочной аренды в Самаре снизилась с начала года почти на 7%

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В период длинный майских выходных медианная стоимость долгосрочной аренды в Самаре выросла на 0,4%. При этом с начала года отмечается сокращение ставки съемного жилья в городе – на 6,6%.

По данным сервиса Яндекс Аренда, в первой декаде мая 2025 г. медианная ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках составила 33 000 руб. (-0,7% относительно апреля 2025 года). Небольшое снижение стоимости сопровождалось и сокращением предложения — на 4% в среднем по всем 16 мегаполисам.

В Самаре медианная ставка долгосрочной аренды составила 28 000 руб. За первую декаду мая 2025 г. стоимость выросла на 0,4%. Незначительное подорожание сопровождалось сокращением экспозиции на 3,5%. При этом с начала года медианная ставка в Самаре снизилась на 6,6%, а число доступных для долгосрочной аренды лотов выросло в 1,4 раза. В том числе экспозиция сдаваемого жилья в Самаре за неполные 5 месяцев 2025 г. пополнилась более бюджетными квартирами из массового сегмента.

Медианная ставка долгосрочной аренды в первую декаду мая сократилась в 6 городах-миллионниках. Снижение стоимости сдаваемых квартир в период длинных майских праздников произошло в Нижнем Новгороде (-6,6%; 32 000 руб.), Воронеже (-4,9%; 23 000 руб.), Красноярске (-2,1%; 25 000 руб.), Омске (-1,8%; 23 000 руб.), Краснодаре (-0,8%; 28 000 руб.) и Челябинске (-0,6%; 26 000 руб.).

В 8 мегаполисах отмечалась стагнация стоимости — медианная цена сдаваемых квартир осталась на уровне апрельских показателей или изменилась менее чем на 0,5%.

Рост медианной ставки долгосрочной аренды показали только Москва и Санкт-Петербург. В первую декаду мая 2025 года стоимость в столице выросла на 0,8%, до 85 000 руб., в Санкт-Петербурге — на 0,5%, до 40 000 руб.

“Сейчас рынок долгосрочной аренды проходит стандартные сезонные циклы. Это относительно невысокий спрос в начале года, рост спроса в марте и апреле, снижение активности в период длинных майских праздников и на время сезона отпусков в первой половине лета. В апреле 2025 года медианные ставки долгосрочной аренды практически не изменились, а в первой декаде мая вновь начали корректироваться в сторону снижения. Сокращение и стагнация стоимости могут быть связаны с тем, что часть квартир из высокобюджетного сегмента снимаются из экспозиции на время праздников. Также в мае некоторые собственники снижают арендные ставки, чтобы быстрее сдать квартиру до начала сезона отпусков. Вероятно, тренд на небольшое снижение сохранится до середины июля. Далее тенденция изменится из-за начала горячего сезона — периода наиболее высокого спроса в конце лета и начале осени”, — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.