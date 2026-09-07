Стивен Сигал продал всю свою недвижимость в США

По данным Telegram-канала SHOT, процесс продажи жилья растянулся на десять лет.

«В 2017 году Сигал выставил первое своё поместье в штате Теннесси, в пригороде Мемфиса, купленное ещё в далёком 2005-м. Особняк в колониальном стиле площадью 743 кв. м ушёл за $880 тыс., но сделка заняла почти год», — отмечается в материале.

Затем в 2021 году был продан дом Аризоне за $3,55 млн, а в 2022-м актёр продал виллу в Калифорнии за $7 млн — в 2016-м он пытался её продать за $12 млн.

По данным канала, сейчас Сигал также продаёт особняк в России — на Рублёвке, он оценивается в 700 млн рублей, пишет РТ.