В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
В Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
СМИ:Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых

23 октября 2025 18:11
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых

Движение Первых открыло регистрацию на третий сезон флагманского конкурса проектов для детей и молодёжи «Конкурс первичных отделений «Движения Первых» 2025-2026 годов. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» федеральных проектов «Мы вместе» и «Россия - страна возможностей».

Соревнование нацелено на поддержку и развитие социально значимых инициатив первичных отделений Движения. Одной из ключевых тем сезона станет развитие культуры наставничества и шефства, поддержки и взаимопомощи.

В третьем сезоне конкурса 2 тысячи команд-победителей получат денежную премию, которую смогут потратить на создание пространства Движения Первых, брендирование помещения, на покупку необходимого для первичного отделения оборудования, мебели, оргтехники.

Приём заявок продлится до 10 ноября 2025 года на сайте Движения Первых. Для участия куратор первичного отделения подает заявку и собирает команду, в которую должно войти не менее пяти участников-обучающихся от 6 до 25 лет и двух участников-наставников от 18 лет.

Конкурс открыт для команд из образовательных учреждений всех типов и уровней: от школ и колледжей до университетов и учреждений дополнительного образования. Также приглашаются участники организаций молодежной политики, культуры, спорта и других организаций, работающих, в том числе с детьми-сиротами, детьми с особенностями развития и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Командам предстоит выполнить задания по 8 категориям: «Самоуправление. Деятельность Советов Первых», «Флагманы и клубы по направлениям Движения Первых», «Медиасопровождение и продвижение ценностей Движения Первых», «Наставничество», «Развитие семейного сообщества», «Социально значимая деятельность», «Регулярная деятельность», «Вызовы Партнеров».

Оценивает задания Экспертный совет Конкурса, состоящий из представителей органов государственной власти, общественных объединений, образовательных и научных организаций, творческих союзов, центров культуры и науки, которые уже имеют опыт участия в федеральных
 и региональных конкурсах и мероприятиях в качестве организаторов и экспертов. 

Отметим, что в 2025 году победителями конкурса уже стали 44 первичных отделения в Самарской области, а 34 из них стали его призёрами.

«Грант, который мы выиграли, позволил нам серьезно обновить материальную базу. Теперь в нашем Центре детских инициатив — новая мебель, а для мероприятий и медиацентра появилось современное аудио- и видеооборудование. Мы даже успели выпустить партию крутых фирменных футболок. Но главная ценность конкурса — даже не призы, а возможности для роста наших ребят. Они учатся не просто проявлять инициативу в интересной им области, но и нести ответственность за свои проекты, быть настоящими лидерами»,  говорит куратор первичного отделения школы №12 пос. города Новокуйбышевска Алёна Даньшина.

