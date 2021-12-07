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6 декабря 2021 года в рамках XX форума добровольцев Самарской области стартовала масштабная волонтёрская программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Весной 2022 года юбилейная «Российская студенческая весна» пройдет на своей малой родине – в Самаре.

«Не сомневаюсь, что волонтёры зададут главный драйв всероссийской студвесне. Давайте сделаем так, чтобы всероссийская студенческая весна, этот фестиваль творчества, свободы, молодости, стал настоящим праздником для всего региона. Очень хочу сделать так, и, надеюсь, вы меня поддержите, чтобы студвесна не закрывалась только в концертных залах, где ребята будут показывать свое творчество, чтобы она выплеснулась на улицы города. Мы к этому готовимся, и хочу, чтобы это был студенческий, молодёжный, творческий форум. Праздник для всех горожан», — отметил Дмитрий Азаров.

Волонтёры – это визитная карточка областной столицы. В период фестиваля они создадут атмосферу радушия и гостеприимства, помогут при организации и проведении мероприятия, а также предоставят гостям туристическую информацию и помогут сориентироваться в городе.

Предварительно добровольцы пройдут обучение в Волонтёрском центре по привлечению и подготовке добровольцев, познакомятся с программой фестиваля, его организационной структурой, пройдут тренинги по личным и функциональным компетенциям, закрепят полученный опыт на практике.

В Самарской области планируется отобрать и подготовить более 1000 волонтёров. Присоединиться к команде добровольцев могут все желающие, в том числе и представители других регионов.

Для участия в программе необходимо до 31 января 2022 года подать заявку на сайте dobro.ru по ссылке. При регистрации важно заполнить все поля анкеты, указав опыт волонтёрской деятельности, организации крупных событий, опыт в рамках выбранного направления.

Волонтёр может выбрать любое направление из четырёх основных блоков программы:

- протокольные мероприятия (помощь в реализации деловой программы фестиваля, взаимодействие с членами жюри, экспертами);

- концертная программа и церемонии (помощь концертно-административной службе и режиссёрско-постановочной группе, взаимодействие со зрителями);

- гостеприимство (помощь в организации питания, проживания участников и гостей, транспорт, культурно-развлекательная программа, работа с участниками);

- специальные направления (медиа служба – профессиональная команда медиа волонтёров, материально-техническое обеспечение, управление волонтёрами – волонтёры штаба, координаторы).

Волонтёрская программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» это совместный проект Российского Союза Молодёжи, платформы «Россия – страна возможностей» и Правительства Самарской области, реализующийся при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).