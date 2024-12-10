Стартовал юбилейный сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

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Стартовал прием заявок на участие в пятом юбилейном сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Главная задача конкурса «Ты в игре» – находить и отмечать яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни.

«По поручению Президента Владимира Путина к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься физической культурой и спортом. Достичь этой цели помогает конкурс “Ты в игре”. Он проводится уже пятый год подряд, и с каждым разом количество желающих принять участие только растет. С 2020 года в общей сложности было подано 16 тысяч заявок из всех регионов России. В юбилейный год мы ожидаем еще большего числа участников, новых спортивных направлений и значительного роста интереса со стороны зрителей», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Ты в игре» проводится ежегодно по национальным проектам России при поддержке Министерства спорта России.

В прошлом сезоне конкурса «Ты в игре» приняли участие 40 проектов в области физкультуры и спорта из Самарской области: были представлены Самара, Тольятти, Октябрьск, Камышла, Клявлино, Бариновка, Подстепки, Черноречье. 13 проектов были посвящены развитию детского спорта, еще 13 касались адаптивной физической культуры и спорта. Были и необычные инициативы, такие как фестиваль русских игр и забав или интеграция рукопашного боя, стендовой стрельбы и гонок дронов. Проекты из нашего региона в 2024 году дошли до полуфинала конкурса, но не попали в число лауреатов. Теперь у энтузиастов спорта Самарской области есть новая возможность громко заявить о своей спортивной инициативе.

«Федеральный проект «Спорт - норма жизни» направлен на максимальное вовлечение жителей нашей страны в занятия физической культурой и спортом. На данный момент согласно официальной статистике более 57% жителей нашей Самарской области систематически уделяют время тому или иному виду физической активности, бегают, тренируются в залах, выполняют нормы ГТО или занимаются спортом. Таких показателей мы достигаем не только благодаря работе правительства и министерства Самарской области, но и благодаря поддержке любителей и энтузиастов спорта. Призываю жителей региона принимать участие в конкурсе «Ты в игре», рассказывать о своих спортивных инициативах. И желаю побед!», - прокомментировала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В 2025 году в конкурсе представлено восемь номинаций. Основные номинации - «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте» «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности». Номинации от партнеров конкурса - «Корпоративный спорт», «Спортивный туризм», «Медиа».

Победители в каждой из основных номинаций получают 300 000 рублей на развитие своих проектов. А лучший проект сезона – гран-при размером 1 000 000 рублей. Победители народного голосования и партнерских номинаций награждаются призами от партнеров конкурса.

«Конкурс «Ты в игре», пятый сезон которого мы начинаем, реализуется при поддержке Министерства спорта России. Участники конкурса – это тысячи энтузиастов по всей России, которые формируют новую культуру здорового и спортивного образа жизни. Кто-то на уровне своего небольшого населенного пункта, а кто-то – по всей стране. Благодаря им многие смогут побороть лень и, наконец, заняться спортом. Я хочу их за это поблагодарить. Уверен, что к тем 16 тысячам проектов, которые уже были запущены, добавятся еще тысячи и тысячи, а миллионы наших граждан в результате станут здоровее и сильнее. Участникам я желаю: пусть победит сильнейший. А всем нам – веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту – это то, что нас объединяет!», – отметил Министр спорта России Михаил Дегтярев.

Каждый сезон проекты участников оценивают лучшие эксперты отрасли. В пятом сезоне в экспертный совет «Ты в игре» вошли пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заместитель Председателя Правительства – Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух и другие. Обратную связь авторы проектов получат от большой команды настоящих профессионалов.

«В новом сезоне «Ты в игре» мы сделали еще больший акцент на образовательную составляющую и усилили блок наставничества. На протяжении нескольких недель с полуфиналистами и финалистами конкурса будут работать эксперты образовательного акселератора, которые помогут участникам доработать проекты и взглянуть на них с разных сторон. Это по-настоящему редкий шанс получить экспертизу от лучших специалистов в области спортивного менеджмента и маркетинга. Войти в число победителей – это приятный бонус для участников конкурса, но главная ценность – в той системе поддержки, которую мы для них выстроили», – отметила София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Для помощи в развитии проектов участникам будет предоставлена расширенная и подробная обратная связь, а также организована серия обучающих вебинаров от наставников. Усилится информационная поддержка и вовлеченность со стороны зрителей. Больше возможностей для развития проектов дадут и партнеры конкурса, число которых в этом сезоне также увеличилось.

В конкурсе могут принять участие все желающие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории РФ, а также любые российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные с участием детей до 18 лет. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте: тывигре.рф.

Прием заявок для участия в пятом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» продлится до 14 марта 2025 года.

Подробная информация о пятом сезоне «Ты в игре» публикуется на официальном сайте конкурса тывигре.рф