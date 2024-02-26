Стартовал приём заявок на Всероссийскую военно-патриотическую игру «Зарница 2.0» Движения Первых

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Стартовала заявочная кампания Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», организатором которой выступает Движение Первых. Принять участие в игре могут дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет. Заявки команд принимаются на сайте до 31 марта. Соревнования будут проходить в несколько этапов для разных возрастных категорий.

«Зарница 2.0» — это цикл образовательных и спортивных мероприятий, цель которых развить у школьников чувство гордости за свою страну, сформировать навыки оказания первой помощи, выживания в дикой природе, работы с киберугрозами, управления наземными и воздушными беспилотными системами. Всего в Игре предусмотрено шесть этапов: отборочный (школьный) (март), муниципальный (март - апрель), зональный (апрель - май), региональный (май), окружной этап (июнь - июль) и Всероссийский финал (сентябрь).

«Участники Движения Первых смогут начать свое погружение в мир новых технологий вместе с усовершенствованной легендарной игрой «Зарница». Она станет важным элементом единой системы патриотического воспитания юных граждан нашей страны. И это действительно важно, ведь любовь к Родине воспитывает стремление действовать на благо страны. В Самарской области помимо школьного и муниципального этапов пройдет еще зональный (межмуниципальный) и региональный, а в сентябре этого года состоится яркий финал.», — прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Самарской области.

Испытания отборочного этапа будут зависеть от возраста участников. Например, среднюю (11-13 лет) и старшую (14-17 лет) группы ждут строевая и спортивная подготовка, общевойсковая грамотность, испытания на знание отечественной истории, оказание первой помощи. А младшая группа (8-10 лет) примет участие в смотре строя и песни, викторине «Герои в форме», спортивной игре «Снайпер» и маршрутной игре «Зарница 2.0».

Совершеннолетний наставник регистрируется на сайте до 31 марта, создаёт отряд и направляет участникам ссылку на вступление в отряд.

Всероссийский финал игры пройдет в сентябре 2024 года и объединит 640 лучших бойцов. Школьники в возрасте 11–13 лет сразятся в военно-тактической игре на местности, а старшую возрастную группу 14–17 лет ждёт Большая военно-тактическая игра.

Чтобы удачно пройти отбор и подготовиться к испытаниям для участников Игры создан асинхронный курс подготовки на интернет-платформе Движения Первых. Он включает в себя обучение по военно-полевой медицине, основам инженерного дела, управлению БПЛА, военной журналистике и другим специальностям.

Военно-спортивная игра организуется и проводится Движением Первых при поддержке министерства образования и науки Самарской области, министерства молодежной политики Самарской области и партнерами.