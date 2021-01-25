Стартовал отраслевой проект ФНС России «Общественное питание»

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В январе 2021 года в России стартовал отраслевой проект Федеральной налоговой службы «Общественное питание».

Целью реализации отраслевого проекта в отношении субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания, является «обеление» данной сферы посредством комплекса мероприятий, предусматривающих определение существующих причин, способствующих сокрытию выручки в сфере оказания услуг общественного питания, выработку механизмов, направленных на вывод предприятий общепита из теневого сектора, а также проведение контрольных мероприятий в отношении недобросовестных участников рынка.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в динамике развития отрасли с 2017 года наблюдается как количественный прирост объектов общественного питания, так и рост валового оборота в денежном выражении (исключение составляют 9 месяцев 2020 года, зафиксировавшие снижение оборота отрасли около 20%, в силу ограничений принятых для нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Однако особенности оказания услуг в указанной сфере и сложившаяся ментальность потребителей допустили формирование определенных рисков, в том числе осуществления расчетов с нарушением законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Прирост валового оборота в суммовом выражении по предыдущим годам, прирост количества объектов общественного питания и наличие перечисленных рисков обязывают налоговые органы принять профилактические меры по устранению негативных последствий для экономики, имеющихся в сфере услуг общественного питания, связанные с неполнотой отражения выручки.

ФНС России проводятся мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий. При этом если налогоплательщики сферы общепита продолжают не применять контрольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксировать выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме, то такие налогоплательщики попадают в план проверок. Стоит отметить, что проверки проводятся только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков сферы общепита, не соблюдающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Указанный подход по планированию проверок и отраслевой проект «Общественное питание» в целом направлены на побуждение повсеместного применения предприятиями (объектами) общественного питания в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и как следствие повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

Таким образом, следует обратить внимание на необходимость применения контрольно-кассовой техники с выдачей кассового чека, содержащего обязательные реквизиты, при оказании услуг общественного питания, на возможность проверки таких чеков гражданами, пользователями услуг общепита, и направления жалоб через мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков» в случае установления нарушений законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, передает пресс-служба УФНС России по Самарской области.