Старший научный сотрудник СамГТУ Павел Рогожин стал победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» 

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Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – представили свои проекты в номинации «Большая технологическая разведка моей страны». По итогам защит, которые состоялись 21 июля в онлайн-формате, были определены 5 победителей, в их число вошел представитель Самарской области Павел Рогожин.

Павел Рогожин, старший научный сотрудник Самарского государственного технического университета, победитель XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», представил в финале номинации технологию нанесения серебряно-алмазных покрытий на втычные алюминиевые контакты. Технология позволит не только повысить энергоэффективность контактных элементов до 25% за счет увеличения износостойкости предлагаемого серебряного покрытия, но и исключить использование ядовитых химикатов в процессе нанесения покрытий – производство становится экологически чистым и безопасным для персонала.

«В прошлом году я уже становился победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» и теперь решил представить новую разработку. Уверен, что победа в конкурсе платформы «Россия – страна возможностей» позволит исследовать и развивать проект не только в Самарской области, но и на территории всей России и зарубежья!» – поделился Павел Рогожин.

Трансляция защиты номинации «Большая технологическая разведка моей страны» прошла в социальных сетях проекта.

XVIII сезон конкурса стартовал в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». Основными тематическими направлениями 18 сезона стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого космического полёта Ю.А. Гагарина. Представить свои проекты в области науки и технологий в 2021 году участники конкурса также могли в новой номинации «Научное будущее моей сраны», реализуемой совместно с НИЦ «Курчатовский институт», а также в традиционной номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» и ряде других тематических направлений проекта.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель организационного комитета всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Алексей Комиссаров рассказал: «В заочном этапе номинации «Большая технологическая разведка моей страны» приняли участие 1852 молодых человека из 47 регионов России. Сегодня в финале – авторы самых ярких инициатив, каждая из которой представляет технологический проект, готовый к реализации. Наша задача как раз заключается в том, чтобы конкурсанты получили возможность преобразовать идею в реальный продукт, востребованный на рынке современных технологий».

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий в России.

Заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина отметила: «Ценно, что в Год науки и технологий участники конкурса «Моя страна – моя Россия» – студенты, молодые учёные и научные сотрудники – могут представить свои проекты на федеральном уровне, найти поддержку профильных организаций. Конкурсанты получают возможность выйти за пределы лабораторий, чтобы найти прикладное применение своим разработкам. Важно, что номинации, направленные на развитие российской науки, реализуются совместно с образовательными организациями высшего образования – опорной площадкой номинации «Большая технологическая разведка моей страны» стал Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Минобрнауки в свою очередь готово поддерживать сам конкурс и инициативы участников для их дальнейшей реализации».

Участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в нынешнем сезоне стали 91 147 человек из всех регионов России и ряда зарубежных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие.

Руководитель всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова отметила: «Сегодняшняя очная защита номинации «Большая технологическая разведка моей страны» станет новым стартом для ее участников: каждый из 29 финалистов, представляющих 20 регионов России, получит обратную связь и советы от экспертов в области дальнейшей реализации проекта, а победители смогут принять участие и доработать свои идеи в программе нашего партнера – акселератора инновационных проектов «Большая разведка». Его руководителем является наш выпускник Владимир Постников, два года назад инициировавший создание новой технологической номинации в конкурсе».

Партнерами номинации «Большая технологическая разведка моей страны» являются Пермский национальный исследовательский политехнический университет и акселератор инновационных проектов «Большая разведка».

«Победители XVII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Большая технологическая разведка моей страны» проделали серьезный путь в течение прошедшего года – совместно с кураторами акселератора «Большая разведка» и специалистами Пермского национального исследовательского политехнического университета они доработали проекты с технической и экономической составляющих, презентовали их потенциальным инвесторам, а часть участников акселерационной программы смогли получить средства на реализацию своих инициатив. В нынешнем сезоне мы продолжим работу с новыми победителями, которые, уверен, смогут показать еще более впечатляющие результаты», – рассказал руководитель акселератора инновационных проектов «Большая разведка» Владимир Постников.

Полный список финалистов конкурса представлен на сайте проекта.