Стало известно, из каких стран жителей Самарской области чаще приглашают на работу

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России выяснила, какой спрос на специалистов из Самарской области у зарубежных компаний и из каких стран чаще всего поступают приглашения.

По данным hh.ru, за январь-март 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, размещенных соискателями из России: это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что речь идет именно о стране, указанной в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как иностранной, так и российской.

Жители Самарской области за 1 квартал 2023 года получили 1892 приглашения, это второй по количеству приглашений регион Поволжья.

Больше всего приглашений поступило из Казахстана (37% от общего количества), Беларуси (21%), Грузии (9%), Узбекистана (8%). Единичные предложения делали компании из Греции, Чехии, Мексики, Египта.

За год поменялся топ-10 специалистов, которые получали больше всего приглашений. Верхние строчки и в этом, и в прошлом году занимают менеджеры по продажам и программисты, более востребованы стали дизайнеры, менее востребованы – педагоги. Вышли из топ-10 тестировщик и переводчик, зато попали в него в 2023 году продавец-кассир и секретарь.