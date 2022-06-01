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Стало известно, что больше всего раздражает автолюбителей Самарской области

1 июня 2022 10:23
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Стало известно, что больше всего раздражает автолюбителей Самарской области

Автомобильный сайт Дром выяснил, что раздражает автолюбителей в поведении  других водителей на дорогах. Оказалось, что больше всего автолюбителей Самарской области нервирует намеренный объезд пробки по свободной полосе и потом «вклинивание» — так ответили 67% опрошенных.  

В топ раздражающих привычек также вошли езда по обочине и невключение поворотников — эти варианты ответов набрали 58% и 53% соответственно. Движение на две полосы не нравится 47% водителям региона. Излишняя медлительность злит 43% автолюбителей, а 27% раздражаются из-за неправильной парковки.

Четверть автолюбителей Самарской области (26%) пожаловалась на незнание другими водителями правил проезда перекрестков. Также самарцев раздражает  использование телефона за рулем (22%), «игра в шашки» (21%) и  попытки успеть самому и не пропустить остальных (19%). Спокойнее автолюбители региона относятся к водителям, которые сигналят без необходимости (12%). А количество тех, кто не раздражается за рулем ни на что, составляет всего 4%.  

Всероссийский опрос проводился с 16 по 24 мая 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие 15,3 тысячи человек из 83 регионов РФ. 

Теги: Опрос

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