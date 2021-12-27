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Стал известен прогноз погоды на Новый год в Самарской области

27 декабря 2021 09:35
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Стал известен прогноз погоды на Новый год в Самарской области

Стал известен новый прогноз погоды, которая ожидает  Самарскую область 31 декабря и 1 января. Ранее сообщалось, о 30-градусных морозах, теперь обещают, что будет гораздо теплее.

Согласно долгосрочному прогнозу Приволжского УГМС в пятницу 31 декабря на территории Самарской области ожидается умеренный мороз -7° С, ночью будет немного холоднее -11° С. При этом возможны обильные снегопады с вероятностью 79%.

1 января 2022 года ожидается малооблачная погода, температура воздуха -6° С. Но не стоит забывать, чем больше период, тем менее точный прогноз. Синоптики сообщают, что наибольшее совпадение бывает прогноза на 2-3 ближайших дня.

Стоит также добавить, что на крайней неделе года жителей Самарской области ожидает "барическая пила" - это резкие перепады атмосферного давления. 26 декабря - 746 мм рт ст, что ниже нормы на 6 пунктов, а вот 30 декабря уже 762 мм рт ст, что выше на 10 пунктов нормы. Спустя сутки 1 января 2022 года - вновь падение на 10 мм рт ст и атмосферное давление приходит в норму, сообщает tvsamara.ru.

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