Средняя стоимость чашки глинтвейна в Самаре составила 267 рублей

В 2ГИС можно найти, где подают безалкогольный глинтвейн: достаточно ввести в строку поиска название напитка — поиск покажет нужные точки. Аналитики сервиса изучили цены на безалкогольный глинтвейн в 16 крупнейших городах России и выяснили, где согреться ароматным напитком получится бюджетнее всего.

По данным опроса Отелло, сервиса бронирования отелей от 2ГИС, глинтвейн стал вторым по популярности новогодним напитком: большинство опрошенных россиян (72%) выбрали традиционное шампанское, а 17% проголосовали за глинтвейн.

Специалисты 2ГИС сравнили среднюю стоимость чашки (300-350 мл) безалкогольного глинтвейна в заведениях 16 городов-миллионников. Самым доступным оказался Воронеж — здесь согревающий напиток в среднем стоит 162 рубля. В пятёрку городов с самыми низкими ценами также вошли Казань (205 руб.), Челябинск (246 руб.), Красноярск (249 руб.) и Уфа (250 руб.). Дороже всего безалкогольный глинтвейн стоит в Москве — 398 рублей за чашку. Чуть дешевле в Санкт-Петербурге (355 руб.) и Нижнем Новгороде (320 руб.). Средняя стоимость напитка в городах-миллионниках составила 267 рублей.

Рост интереса к глинтвейну, по данным поиска в 2ГИС, начинается в начале октября и вырастает примерно в 5 раз по сравнению с летним периодом. Пик приходится на декабрьские выходные — когда люди отправляются на прогулки. Так, 13 и 20 декабря поиск глинтвейна вырос на 73% относительно среднего поиска в периоде октябрь-декабрь 2025 года. Чаще всего глинтвейн ищут в Калининграде (238 руб.), Санкт-Петербурге, Сочи (377 руб.), Казани, Новосибирске.