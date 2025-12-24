Средняя стоимость чашки глинтвейна в Самаре составила 267 рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.58
-0.73
EUR 92.81
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Средняя стоимость чашки глинтвейна в Самаре составила 267 рублей

111
Средняя стоимость чашки глинтвейна в Самаре составила 267 рублей

В 2ГИС можно найти, где подают безалкогольный глинтвейн: достаточно ввести в строку поиска название напитка поиск покажет нужные точки. Аналитики сервиса изучили цены на безалкогольный глинтвейн в 16 крупнейших городах России и выяснили, где согреться ароматным напитком получится бюджетнее всего. 

По данным опроса Отелло, сервиса бронирования отелей от 2ГИС, глинтвейн стал вторым по популярности новогодним напитком: большинство опрошенных россиян (72%) выбрали традиционное шампанское, а 17% проголосовали за глинтвейн.

Специалисты 2ГИС сравнили среднюю стоимость чашки (300-350 мл) безалкогольного глинтвейна в заведениях 16 городов-миллионников. Самым доступным оказался Воронеж — здесь согревающий напиток в среднем стоит 162 рубля. В пятёрку городов с самыми низкими ценами также вошли Казань (205 руб.), Челябинск (246 руб.), Красноярск (249 руб.) и Уфа (250 руб.). Дороже всего безалкогольный глинтвейн стоит в Москве — 398 рублей за чашку. Чуть дешевле в Санкт-Петербурге (355 руб.) и Нижнем Новгороде (320 руб.). Средняя стоимость напитка в городах-миллионниках составила 267 рублей. 

Рост интереса к глинтвейну, по данным поиска в 2ГИС, начинается в начале октября и вырастает примерно в 5 раз по сравнению с летним периодом. Пик приходится на декабрьские выходные — когда люди отправляются на прогулки. Так, 13 и 20 декабря поиск глинтвейна вырос на 73% относительно среднего поиска в периоде октябрь-декабрь 2025 года. Чаще всего глинтвейн ищут в Калининграде (238 руб.), Санкт-Петербурге, Сочи (377 руб.), Казани, Новосибирске. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
105
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
150
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
171
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
430
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
415
Весь список