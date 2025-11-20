средняя стоимость чайной церемонии в Самаре — 950 рублей

119

В России всё больше людей интересуются чайными церемониями и дегустациями: им важно не просто купить чай, а попробовать его правильно заваренным и открыть для себя новые вкусы. С 2021 года число таких мест выросло на треть. 2ГИС узнал, в каких городах чайные церемонии стоят дороже, а в каких — дешевле.

По данным 2ГИС, за четыре года число заведений, где можно познакомиться с чайной культурой, выросло на 32% — сегодня в крупнейших городах страны работает 231 чайный клуб. Интерес к чайным тоже заметно растёт — количество поисковых запросов в октябре на 48% превысило аналогичный показатель июня.

Чайный клуб — это пространство для чаепития и культурного отдыха, где можно узнать о чайной культуре, попробовать редкие сорта чая и пообщаться в спокойной обстановке. Здесь можно выпить чай самостоятельно или в сопровождении мастера: на дегустации или чайной церемонии

Специалисты 2ГИС проанализировали стоимость чайных церемоний и дегустаций в городах-миллионниках на одного человека — на основе данных раздела «Цены» в карточке компаний в 2ГИС, информацию в него добавляют компании, пользователи и специалисты геосервиса. Средняя стоимость такого досуга составила 950 рублей.

Дешевле всего погрузиться в чайную культуру — в Волгограде: здесь дегустация обойдётся в среднем в 460 рублей. В тройку городов с самыми низкими ценами также вошли Воронеж (520 рублей) и Уфа (600 рублей). Дороже всего попробовать правильно заваренный чай в Москве — в столице средняя цена составляет 1 464 рубля. В пятёрку самых дорогих городов также вошли Красноярск (1 250 рублей), Новосибирск (1 230 рублей), Пермь (1 150 рублей) и Санкт-Петербург (1 125 рублей).

Интерес к чайной культуре в России продолжает расти, и всё больше заведений предлагают не просто напиток, а целый ритуал — с атмосферой, традициями и вниманием к деталям. Найти такие места можно в 2ГИС — достаточно ввести в поиске «чайный клуб».