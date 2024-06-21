Спрос на заказ цветов онлайн за последние четыре года вырос почти втрое

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Сервис интернет-эквайринга «Т-Касса» (ранее ― «Тинькофф Касса») в рамках аналитического проекта T-Bank Data изучил, как изменился в России спрос на заказ цветов онлайн в 2020 – 2024 гг.

Основные выводы:

С мая 2020 по май 2024 года количество покупок цветов онлайн выросло в 2,8 раза, число клиентов онлайн-сервисов доставки цветов ― также в 2,8 раза, объем транзакций ― в три раза.

Средний чек при заказе онлайн выше, чем в офлайне, почти в два раза.

Покупатель цветов онлайн ― это чаще всего мужчина в возрасте 30—34 лет.

Чаще всего цветы онлайн заказывают в Москве и Санкт-Петербурге, однако рост клиентской базы подобных сервисов происходит за счет их развития в регионах.

Исследование основано на обезличенных данных об оборотах бизнеса клиентов Т-Кассы и транзакциях клиентов Т-Банка в период с 1 января 2020 по 31 мая 2024 года.

Россияне все чаще заказывают цветы онлайн

С мая 2020 по май 2024 года количество заказов цветов онлайн в России выросло в 2,8 раза. В мае 2021 года количество заказов выросло по сравнению с маем 2020 в 2 раза. Это связано с бурным развитием онлайн-торговли на фоне ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. В мае 2022 года рост в годовом выражении составил 29%, в мае 2023 года ― 7%, в мае 2024 года ― 9%.

Число клиентов сервисов доставки цветов онлайн с мая 2020 по май 2024 выросло также в 2,8 раза. В мае 2021 года рост в годовом выражении составил 1,9 раза, в 2022 темп роста снизился до 26%, в мае 2023 года рост составил 6%, а в мае 2024 — 8%.

Объем транзакций по покупке цветов онлайн в мае 2024 по сравнению с маем 2020 года вырос почти в 3 раза. В мае 2021 года рост в годовом выражении составил 1,5 раза. В последующие годы положительная динамика сохранилась, но рост замедлился до 16—40% в год.

Средний чек на покупку цветов в онлайне за последние 4 года вырос на 16%. При этом показатель в онлайне выше, чем при офлайн-покупках. В 2023 году средний чек в онлайне был почти вдвое выше, чем в офлайне (2 997 ₽ против 1 522 ₽). В мае 2024 года средний чек при покупке цветов онлайн также был вдвое выше, чем в офлайне (3 325 ₽ против 1 553 ₽).

Если говорить о динамике продаж цветов в офлайне, то тут картина примерно такая же, как и в онлайне. Так, в мае 2024 года объем транзакций вырос по сравнению с маем 2023 года на 30%, а количество транзакций увеличилось почти на 10%. В целом рынок продажи и покупки цветов (в онлайне и офлайне) вырос на 30% по объему транзакций и на 10% ― по количеству покупок.

При этом доля онлайна незначительно выросла в мае 2024 года по сравнению с маем 2023: в количестве покупок ― с 7 до 8%, в объеме ― с 16 до 17%.

Портрет покупателя цветов

Мужчины покупают цветы традиционно чаще, чем женщины, — и в онлайне, и в офлайне. Так, по данным на 2023 год, доля покупок цветов онлайн, совершенных мужчинами, составляла 60%.

Что касается возраста, то аудитория онлайн-сервисов по заказу цветов молодеет. Если в 2021 и 2022 годах чаще всего букеты заказывали люди в возрасте 30—34 лет (23 и 20% от общего количества покупателей соответственно), то в 2023 году ― люди 25—29 лет (18%).

Больше всего клиентов, покупавших цветы в 2023 году в онлайне, проживают в Москве (30% от общего числа клиентов) и Санкт-Петербурге (10%). Далее в рейтинге следуют Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь — примерно по 2%.

При этом развитие сервисов онлайн-заказа цветов с 2020 года идет за счет экспансии именно в регионах: растет и доля покупателей, и доля покупок не из городов-миллионников. Так, доля клиентов не из городов-миллионников, заказывающих цветы онлайн, выросла с 33% в 2020 году до 42,5% в 2023. А доля покупателей из Москвы, напротив, снизилась с 42% в 2020 году до 30% в 2023.

Такая же картина наблюдается в количестве заказов. Если доля покупок в Москве среди всех заказов цветов онлайн с 2020 года по 2023 год снизилась с 46% до 36%, то доля заказов не из городов-миллионников за этот период, напротив, выросла ― с 31% до 38%.

При этом в Москве доля онлайна в общем количестве покупок цветов в мае 2024 года выросла по сравнению с маем 2023 года на 1 п.п. ― до 16%, в общем объеме транзакций ― также на 1 п.п., до 28%.