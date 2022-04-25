спрос на аренду загородной недвижимости в Самарской области вырос на 89%

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Накануне открытия отпускного и дачного сезонов россияне стали чаще интересоваться краткосрочной арендой жилья: в апреле на Авито Недвижимости спрос на съемные квартиры увеличился на 40% по сравнению с мартом 2022-го (+10% год к году), а дачи, дома, коттеджи и таунхаусы стали рассматривать для отдыха на 88% чаще (+13% год к году).



Самым востребованными регионами для поездок и выходных за городом в этом году стали Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Московская область. При этом непосредственно накануне майских праздников заметно возросло количество пользователей, интересующихся путешествиями и отдыхом в Дагестане и Астраханской области, — спрос на загородное жилье здесь вырос в 4,2 и 3,2 раза за месяц. Заметно повысилось число запросов на аренду дач, домов, коттеджей и таунхаусов и в Ставропольском крае — в 2,9 раза. В сегменте квартир значительный рост активности потенциальных арендаторов был зафиксирован в Брянской области — в 2,8 раза по сравнению с мартом текущего года.

В Самарской области спрос на краткосрочную аренду квартир в апреле вырос на 16% за месяц (+3% год к году), а загородным жильем стали интересоваться на 89% чаще (+18% год к году). Подробнее о динамике спроса в регионах.



Наиболее популярным форматом загородной недвижимости для проведения выходных и отпусков у россиян остались дома, на которые пришлось более половины (58%) спроса накануне майских праздников. Вторыми по востребованности на Авито Недвижимости являются коттеджи — в апреле им отдали предпочтение 37% потенциальных арендаторов. Еще 3% пользователей платформы активно рассматривали в аренду дачи, 2% — таунхаусы.



Среди квартир наибольшим спросом в апреле традиционно пользовались однокомнатные и двухкомнатные варианты: их доля в общей структуре в целом по стране составила 53% и 24%. Далее по популярности следуют студии — 18%. При этом накануне длинных выходных российские пользователи гораздо чаще стали выбирать для аренды многокомнатные варианты. Так, доля трехкомнатных квартир в апреле выросла с 3,7% до 4,6%, а жилья с четырьмя и более комнатами — с 0,3% до 0,4%.



«Майские выходные — один из пиковых периодов для рынка краткосрочной аренды, ведь эти дни многие россияне проводят за городом или в поездках по стране. В этом году мы наблюдаем заметное повышение спроса на все типы жилья и особенно — в загородном сегменте. Таким образом жители страны все чаще выбирают для отдыха более выгодную альтернативу гостиничным комплексам и турбазам в виде аренды частной недвижимости на Авито. При этом даже загородный рынок, где несколько лет назад ощущалась нехватка качественного предложения, сегодня не испытывает дефицита: в любом регионе страны можно найти и забронировать объект онлайн из самой большой* базы для посуточной аренды на Авито Недвижимости», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.