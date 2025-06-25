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Спортсмены Самарской области успешно выступают на Кубке России по плаванию

25 июня 2025 23:01
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По итогам первых двух дней соревнований у спортсменов Самарской области четыре призовых места.

В Казани в эти дни проходит Кубок России по плаванию. По итогам первых двух дней соревнований у спортсменов Самарской области четыре призовых места.

Софья Ануфриева стала бронзовым призером на дистанции 100 м брассом - 1:08,67.

Александр Кудашев выиграл на дистанции 200 м баттерфляем - 1:55,97.

Арина Хитева заняла третье место на 50 м на спине - 28,77.

Сборная Самарской области: Дмитрий Жаворонков, Александр Кудашев, Савелий Вишняков, Кирилл Зиновьев - взяла серебро в эстафете 4х200 вольным стилем - 7:17,04.

Соревнования в Казани продолжатся до 26 июня.
 

Фото:  Рустам Афлятунов, Максим Ксенофонтов, Федерация водных видов спорта России

Теги: Самара

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