Спортсмены Самарской области успешно выступают на Кубке России по плаванию

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В Казани в эти дни проходит Кубок России по плаванию. По итогам первых двух дней соревнований у спортсменов Самарской области четыре призовых места.



Софья Ануфриева стала бронзовым призером на дистанции 100 м брассом - 1:08,67.



Александр Кудашев выиграл на дистанции 200 м баттерфляем - 1:55,97.



Арина Хитева заняла третье место на 50 м на спине - 28,77.



Сборная Самарской области: Дмитрий Жаворонков, Александр Кудашев, Савелий Вишняков, Кирилл Зиновьев - взяла серебро в эстафете 4х200 вольным стилем - 7:17,04.



Соревнования в Казани продолжатся до 26 июня.



Фото: Рустам Афлятунов, Максим Ксенофонтов, Федерация водных видов спорта России