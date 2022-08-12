Спортивный праздник для детей из разных регионов РФ организовали самарские общественники и полицейские

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В военно-историческом лагере «Страна Героев» на базе Молодежного центра «Лесная сказка» прошло мероприятие, приуроченное ко Дню физкультурника.



Организатором спортивного праздника выступил Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области.

Ранним утром на площадке лагеря выстроились ребята по направлениям обучения: «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы», для того, чтобы совместно с сотрудниками самарского гарнизона полиции и общественниками принять участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».

Ведущая праздника Анастасия Ходорева – представитель Общественного совета при региональном главке МВД, объявила разминку, которую под ритмичную музыку провел старший вожатый лагеря.

Оздоровительную зарядку с элементами ПДД продолжил сотрудник Госавтоинспекции. Собравшиеся получили массу положительных впечатлений от необычной формы обучения жестам регулировщика.

После зарядки мастер-класс по разборке и сборке учебного пистолета провел сотрудник УРЛС главка, который также смог продемонстрировать свое мастерство и завязанными глазами.

Далее на площадку вышли бойцы специального подразделения «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области с показательным выступлением силовых приемов борьбы, которые после выступления продолжили с подростками занятия по выполнению упражнений, направленных на развитие силы, гибкости, ловкости и скорости.

Особый интерес у ребят вызвал показ упражнений на выработку физической силы. Инспектор ДПС, владеющий силовыми трюками, виртуозно сгибал сковородки и надувал резиновые грелки.

Продолжилось оздоровительное мероприятие соревнованием с участковым уполномоченным полиции в умении отжиматься. Самые выносливые из участников отжались вместе с полицейским более 60 раз.

Далее к мероприятию присоединились сотрудники Центра кинологической службы со своими четвероногими напарниками. Кинологи продемонстрировали ребятам общий курс дрессировки – показали отработку собаками различных команд, подаваемых голосом.

Завершился спортивный праздник посещением выставки передвижной криминалистической лаборатории ЭКЦ главка, знакомством с содержимым экспертно-криминалистического чемодана и показом оснащения патрульного автомобиля ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО