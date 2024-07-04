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Спортивная площадка в районе Ленинградского спуска самарской набережной получит новую жизнь

4 июля 2024 18:50
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Она  вновь будет доступна для самостоятельных тренировок жителями города.

Совсем скоро спортивная площадка, расположенная на первой очереди набережной в районе Ленинградского спуска, вновь будет доступна для самостоятельных тренировок жителями города. Сейчас здесь полным ходом идут работы. Эта площадка, которая располагается в историческом центре, всегда пользовалась популярностью у горожан и многие из них с удовольствием «прокачивали» свою спортивную форму.

Напомним, ранее здесь располагались различные спортивные снаряды, но с течением времени оборудование потребовало замены и сейчас рабочие монтируют новую площадку с современными спортивными элементами, отвечающими всем требованиям безопасности и комфортными для занимающихся. Посещение модернизированной площадки, как и прежде, будет свободным для горожан.

 «На самом деле это очень значимое событие для города, поскольку было важным провести реконструкцию площадки согласно современным требованиям безопасности и запросам горожан. Это будет самая большая подобная площадка в нашем городе, на территории площадью 2000 квадратных метров будут оборудованы спортивные зоны, которые будут учитывать интересы широкого круга любителей спорта. Здесь можно будет бесплатно заниматься воркаутом, теннисом, йогой, функциональными тренировками, совершенствовать свое мастерство в зоне единоборств или паркур-парке. Я надеюсь, горожане оценят эту площадку по достоинству», – сказал руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара Дмитрий Чеканов.                

Значимо, что эта спортивная площадка получит новую жизнь в рамках социальной благотворительности. В настоящий момент устаревшее спортивное оборудование демонтировали, произвели берегоукрепление и рабочие заменяют асфальтовое покрытие.

«Сейчас площадка асфальтируется, после этого будет нанесено резиновое покрытие. На него будут установлены тренажеры как силовые, так и для занятий паркуром. Здесь будут находиться покрышки для силового тренинга, теннисные столы, шезлонги для отдыха и обустроена территория под навесом для занятий групповыми видами спорта», – отметил руководитель организации - инвестора Дмитрий Богданов.

Работы по модернизации спортивной площадки планируют завершить в начале августа.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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