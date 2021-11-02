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Список получателей субсидии на приобретение газового оборудования в регионе планируют расширить 

2 ноября 2021 14:15
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Это оплата расходов, связанных с приобретением газового оборудования - котла, плиты, сигнализатора, счетчика.

В понедельник, 1 ноября, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференции участие в нем приняли руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы муниципальных образований.

Прежде всего участники совещания обсудили оперативную обстановку в регионе. Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за период с 25 по 31 октября чрезвычайных ситуаций на территории губернии не произошло. Гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозам. Уровень воды в Волге возле Самары составляет 28,35 метра. 

В ближайшую неделю в регионе ожидается сухая и достаточно теплая погода, но ночью температура будет опускаться ниже минусовой отметки.

Несмотря на предстоящие длительные выходные, председатель регионального Правительства поручил всем руководителям ведомств быть на связи, и в случае возникновения проблем оперативно их решать. 

 «В ноябре у нас традиционно выпадает первый снег, поэтому я попрошу Ивана Ивановича Пивкина еще раз проверить наличие всех необходимых реагентов для обработки дорог, собрать эту информацию с муниципальных образований, убедиться, что мы готовы и к гололедам и самое главное - к тому, чтобы оперативно с ними справиться», - акцентировал внимание Виктор Кудряшов.

Острый вопрос на повестке областного кабмина - готовность социальных объектов, запланированных к вводу в текущем году.

Министр строительства региона Николай Плаксин доложил, что всего до конца года планировалось ввести в эксплуатацию 21 объект, четыре из них уже введены, еще три планируется ввести до 20 ноября. Это детские сады в Чапаевске и в Ставропольском районе и дорога в Волжском районе.

«На прошлой неделе мы объехали большинство проблемных объектов. Я считаю, что все они могут быть введены в эксплуатацию и сданы в срок, – подчеркнул Виктор Кудряшов. - Это потребует определенных усилий и от муниципалитетов, и от министерства строительства».

В ходе совещания подробно обсуждалась ситуация на каждом проблемном объекте, участники предлагали конкретные меры по решению вопросов, связанных с их строительством.

Виктор Кудряшов обратил внимание минстроя на необходимость оказания помощи подрядным организациям, в первую очередь во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями по подаче тепла на объекты, по поставке оборудования теплоузлов, по другим вопросам, которые подрядчики не могут решить самостоятельно. При этом заказчикам надо особое внимание уделять своевременной приемке и оплате работ. Также Виктор Кудряшов предложил ГИСН на этой неделе направить специалистов на все сложные объекты, сориентировать подрядчиков по срокам направления документов, заключительных проверок. 

«При такой слаженной работе, я уверен, мы обеспечим своевременный ввод», - подчеркнул глава регионального Правительства.

Кроме того, Виктор Кудряшов напомнил участникам совещания о постановлении правительства РФ №1315от 9 августа 2021, которое прописывает возможность компенсации роста цен на стройматериалы при исполнении государственных контрактов.

Рассмотрели участники совещания и ход исполнения программы социальной газификации на территории Самарской области.

Как доложил министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов уровень газификации региона составляет более 94%. В области 1334 населенных пункта, из них в границах 1160 населенных пунктов проложены газораспределительные сети. Однако практически во всех газифицированных населенных пунктах есть негазифицированные улицы и проезды, остаются дома, не подключенные к «голубому топливу». На такие объекты и распространятся программа социальной газификации, или догазификации. Домовладельцы смогут подключить свою дома к газу бесплатно, оплатив только приобретение газового оборудования.  При этом льготным категориям граждан будут выделена субсидия на решение и этого вопроса. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации домовладений 26 октября 2021 года подписано постановление правительства Самарской области, предусматривающее единовременную частичную компенсацию затрат льготникам на подготовку домовладений к приему газа в размере 145 тысяч рублей. Это оплата расходов, связанных с приобретением газового оборудования - котла, плиты, сигнализатора, счетчика, а также проведением строительно-монтажных работ по прокладке и подключению наружных и внутридомовых газовых сетей.

Напомним, поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина о внедрении социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации населенных пунктов прозвучало в Послании главы государства. Далее, в ходе своей «прямой линии» Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что условия догазификации должны быть максимально комфортными для граждан.

«Нам нужно иметь понимание, кто занимается монтажом систем отопления, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Газораспределительные организации выполняют свою работу. А как будет осуществляться синхронизация монтажа газового оборудования и подготовки систем отопления? Это необходимо для того, чтобы выполнялись графики проведения работ. Здесь надо задействовать глав муниципалитетов. Важно и то, чтобы к работе привлекались те подрядчики, которые не завышают стоимость этих работ».

Министр заверил, что такая работа ведется, муниципалитетам уже дано задание по подготовке перечня подрядных организаций до 12 ноября.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала, что в настоящее время министерство изучает вопрос о расширении списка категорий льготников, которые могут получить субсидию. 

Сейчас получить льготу по приобретению и установке газового оборудованию могут многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды I и II группы, одиноко проживающие пенсионеры, размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума.

Министр предложила дополнительно предоставлять льготу малоимущим семьям, получающим социальное пособие, получателей субсидий на ЖКУ и получателей ежемесячного детского пособия. Председатель Правительства поддержал инициативу.  Также Виктор Кудряшов предложил ввести дополнительную социальную выплату на работы по монтажу систем отопления, в том числе тем, кто получил выплату на газификацию.

«Нужно понимать, есть ли у человека средства на подготовку помещения к монтажу системы отопления. В соответствии с действующим постановлением, только приобретение газового оборудования оплачивается полностью. Мы можем внести корректировки и добавить к сумме 145 тысяч дополнительно средства на монтаж систем отопления. Давайте оценим расходы и после этого примем решение. Жду от вас расчетов и предложений», - сказал первый вице-губернатор.

Говоря о выплате на покупку газовой техники, Виктор Кудряшов также отметил: «Мера носит компенсационный характер, субсидия выдается гражданам уже после того, как расходы произведены. Но не у всех льготников есть 145 тысяч на оплату оборудования и проведение работ. Прошу министерство энергетики и ЖКХ совместно с Минсоцдемографии разработать механизм, который исключал бы трату собственных средств льготополучателями». 

В настоящее время в работе газораспределительных организаций 5137 заявок, в рамках действия программы догазификации заключено 1655 договоров. Уже 80 первых домовладений подключены к «голубому топливу» в рамках программы социальной  догазификации. 

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